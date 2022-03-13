Купівля та продаж квартир під час війни – роз'яснення рієлтора — Finance.ua

Купівля та продаж квартир під час війни – роз'яснення рієлтора

Вчора 21:06 — Нерухомість

Правочини купівлі-продажу обʼєктів нерухомості в умовах воєнного стану є небезпечні як для покупця, так і для продавця.

Про це заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) Юрій Піта.

За словами фахівця, від початку війни в Україні не працював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, що не давав можливості продавцям і покупцям укладати правочини з купівлі/продажу об’єктів нерухомого майна.

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції, у найближчий час в регіонах, де немає військових дій, буде відновлено доступ до Держреєстру. Проте функціонал окремих послуг, серед яких, ймовірно, будуть правочини з купівлі/продажу житлової нерухомості, залишиться обмеженим.

«До завершення воєнного стану в Україні фахівці АФНУ не радять громадянам укладати угоди за існуючими „лазівками“ або „схемами“, як то, наприклад, придбання квартири за довіреністю, укладання попередніх договорів, або оформлення заповітів на покупця. Адже будь-яка подібна операція не є на 100% юридично захищеною», — заявив Піта.

За даними АФНУ, у західних областях України помічена тенденція зростання попиту на житло на вторинному ринку.

До кінця березня з понад 0,5 мільйона громадян, які вимушено покинули свої домівки та тимчасово оселилися в західноукраїнських областях, близько 3% можуть бути зацікавлені в придбанні квартир та приватних будинків.

Відповідно до зростання попиту ціни на найбільш затребувані 1-2-кімнатні квартири можуть зрости в середньому на 3-7%.

Водночас придбання квартир з дотриманням всіх юридичних вимог наразі заблоковано.

«В умовах війни будь-які операції з нерухомим майном є вкрай небажаними та ризикованими, які варто уникати потенційним покупцям. Також варто пам’ятати про положення ст. 233 Цивільного кодексу України, коли правочин може бути визнаний недійсним судом, якщо він здійснений під впливом тяжкої обставини», — зазначив експерт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною