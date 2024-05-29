Куди вступати в аспірантуру 2024 року (ціни по Україні) — Finance.ua

Куди вступати в аспірантуру 2024 року (ціни по Україні) Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Куди вступати в аспірантуру 2024 року (ціни по Україні)

Якщо ж вступник готовий пройти випробування іспитами, лишається найважливіше — обрати вищий навчальний заклад та спеціальність. Навчання в аспірантурі триває чотири роки, й потрібно відразу бути готовим, що це обійдеться недешево.

Детальніше розглянемо, якою є актуальна вартість навчання в аспірантурі. Для цього ми зібрали інформацію за 2023 та 2024 роки за найпопулярнішими серед вступників навчальними закладами.

Львівський національний університет імені Івана Франка (дані за 2023 рік).

Вартість підготовки здобувача ступеня доктора філософії в аспірантурі становила 155 562 грн за чотири роки, за перший рік навчання — 41 278 грн. Ціни єдині для усіх спеціальностей.

Національний університет «Львівська політехніка» (дані за 2023 рік). Вартість навчання відрізняється, залежно від спеціальності: Освіта/Педагогіка (186 900 грн — за чотири роки навчання, 56 070 — за перший рік навчання), Право (194 тис. грн — за чотири роки, 58 200 грн — за перший рік), Інформаційні технології (190 тис. грн — за чотири роки, 57 тис. грн — за перший рік). Загалом ціни за один рік навчання в цьому університеті стартують від 55 500 і сягають 58 200 грн.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (дані за 2024 рік). Вартість навчання за чотири роки стартує від 162 тис. грн (спеціальність «Математика») і сягає 212 тис. грн (спеціальність «Комп'ютерна інженерія»). Загалом за спеціальностями вартість наступна: Освіта/Педагогіка (172 тис. грн — за чотири роки, 43 тис. грн — за один рік навчання), Підприємництво та торгівля (208 тис. грн — за чотири роки, 52 тис. грн — за рік навчання), Інженерія програмного забезпечення (212 тис. грн — за чотири роки, 53 тис. грн — за рік навчання), Право (210 тис. грн — за чотири роки, 52 500 грн — за рік навчання).

Ужгородський національний університет (дані за 2023 рік). Вартість року навчання коливається в межах від 40 тис. до 48 тис. грн за рік навчання. Найдорожчими є спеціальності Стоматологія (48 тис. грн), Медицина (46 тис. грн) та Право (45 тис. грн).

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (дані за 2024 рік). Вартість навчання однакова, незалежно від спеціальності, і становить 189 тис. грн за чотири роки навчання і 50 тис. грн за перший рік навчання.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (дані за 2023 рік). Вартість за рік навчання на аспірантурі для будь-якої спеціальності становила 32 998 грн.

Сумський державний університет (дані за 2024 рік). Розмір плати за підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за всіма спеціальностями з червня 2024 року становить 35 тис. грн за рік навчання.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (дані за 2024 рік). Вартість навчання на контрактній формі в аспірантурі становить 31 141 грн за навчальний рік.

Загалом тенденція така, що в університетах, які розташовані якнайдалі від зони бойових дій та лінії фронту, навчання дорожче. Та попри це, Харків торік був у п’ятірці лідерів за кількістю аспірантів. Якою буде ситуація цього року, прогнозувати складно.

Читайте більше в нашій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.