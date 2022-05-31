Криптовалюта Cardano виросла на 30% завдяки відновленню Bitcoin — Finance.ua
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Криптовалюта Cardano виросла на 30% завдяки відновленню Bitcoin

Вчора 20:23Фінтех і Картки
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Криптовалюта Cardano виросла на 30% завдяки відновленню BitcoinКриптовалюта Cardano виросла на 30% завдяки відновленню Bitcoin
За останню добу ринок криптовалют став «зеленим», що означає підвищення ціни як на криптовалюту № 1 (ВТС), так і на остатні альткойни — майже всі криптовалюти у тій чи іншій мірі виросли за останні 24 години.
Конкурент Ethereum криптовалюта Cardano (ADA) показала чи не найстрімкіше зростання серед альткойнів — 29% — на момент написання новини вартість монети складала $ 0.67.
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Наразі токен є шостим в світі за капіталізацією, що складає $ 22.6 мільярда доларів США. Це навіть більше капіталізації компанії Ripple, що керує токеном XRP. Обсяг торгів за останню добу склав $ 2.4 мільярди, що на 272% більше показників попереднього дня.
Незважаючи на це, ADA все ще менша на 78% від свого АТН, адже в вересні 2021 вона торгувалася за ціною $ 3.10.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

За матеріалами: noworries
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