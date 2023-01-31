Кредити під час війни: банки дали прогноз щодо умов кредитування на наступні 12 місяців — Finance.ua

Кредити під час війни: банки дали прогноз щодо умов кредитування на наступні 12 місяців Сьогодні 09:01 — Кредит&Депозит

Кредити під час війни: банки дали прогноз щодо умов кредитування на наступні 12 місяців

У ІV кварталі банки дещо поліпшили оцінки показників кредитування. Респонденти відзначили зростання кредитного попиту з боку бізнесу та вперше за 2022 рік відновлення попиту населення на іпотечні кредити.

Про свідчать результати опитування про умови банківського кредитування.

Як зазначається, банки надалі очікують стримане зростання попиту на бізнес-кредити та іпотеку й прогнозують посилення всіх видів ризиків.

Попит на кредити

У жовтні — грудні 2022 року інтерес корпоративних позичальників був найбільшим до гривневих, короткострокових кредитів та з боку МСП. Натомість попит на довгострокові та валютні кредити далі знижувався. Високі процентні ставки та відсутність капітальних інвестицій, як і раніше, стримували попит на позики бізнесу.

Негативні споживчі настрої стримували попит населення на споживчі кредити. Водночас уперше від початку 2022 року банки повідомили про відновлення попиту населення на іпотечні кредити, зокрема через вигідніші процентні ставки.

Оцінка ризиків

Учасники опитування відзначили значне зростання процентного, валютного та операційного ризиків у ІV кварталі 2022 року. Натомість ризик ліквідності знизився вперше за чотири квартали.

Банки прогнозують різноспрямовану динаміку корпоративного та роздрібного кредитування, зростання фондування та посилення ризиків.

Прогнози кредитування

У наступні 12 місяців респонденти очікують помірного поліпшення динаміки корпоративного кредитування та подальшого скорочення роздрібного кредитного портфеля.

Банки розраховують на зростання фондування в наступні 12 місяців, прогнозуючи припливи коштів як з боку населення, так і бізнесу.

Більшість фінустанов очікують погіршення якості кредитного портфеля, однак частка таких банків зменшилася від минулого опитування.

У найближчі три місяці банки очікують посилення усіх видів ризиків, проте частка таких респондентів дещо зменшилася.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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