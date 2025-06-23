Кредитори банків в управлінні ФГВФО у травні отримали понад 321,7 млн грн — Finance.ua
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Кредитори банків в управлінні ФГВФО у травні отримали понад 321,7 млн грн

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Кредитори банків в управлінні ФГВФО у травні отримали понад 321,7 млн грн
Кредитори банків в управлінні ФГВФО у травні отримали понад 321,7 млн грн
Протягом травня 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд), склала 321,7 млн грн.
Про це повідомив ФГВФО.
З цих коштів, завдяки успішній реалізації активів АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», що перебували в заставі Нацбанку, 215,6 млн грн склала сума погашення вимог НБУ як забезпеченого кредитора.
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Окрім того, із зазначеної суми 75,9 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, як це визначено Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Ще 28,8 млн грн отримали кредитори 7-ї черги (юрособи-клієнти банку). Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.
Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 червня 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 73,5 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).
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Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Зокрема, від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел.
За матеріалами:
Finance.ua
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