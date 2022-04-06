Кредитні канікули за картками ПриватБанку будуть діяти до 1 червня — Finance.ua
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Кредитні канікули за картками ПриватБанку будуть діяти до 1 червня

Вчора 09:02Особисті фінанси
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Кредитні канікули за картками ПриватБанку будуть діяти до 1 червняКредитні канікули за картками ПриватБанку будуть діяти до 1 червня
ПриватБанк запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«ПриватБанк з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 року запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками», — сказано в повідомленні.
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Що таке кредитні канікули? Це пільгові умови договору, коли клієнти мають право не вносити обов’язковий мінімальний платіж, що особливо актуально у випадку перебування у зоні бойових дій чи через втрату доходу. Кредитні канікули означають, що банк не штрафуватиме за прострочені платежі. В ПриватБанку такі умови діють до 1 червня.
«У той же час, ми просимо погашати заборгованість хоча б частково, адже банк повинен працювати. Ми також продовжуємо нести повну відповідальність за депозити українців незалежно від обставин», — повідомляють у банку.
Стандартні умови пільгового періоду картки залишаються незмінними.
Кредитні канікули не означають відсутність процентів за користування кредитними коштами.
Додатково до канікул, у березні ПриватБанк встановив кредитну ставку 0,001%, практично зробивши користування кредитними коштами безкоштовним.
«З 1 квітня ми частково повернули деякі тарифи, при цьому знизивши їх порівняно з довоєнним рівнем. Так, зараз встановлено пільговий розмір кредитної ставки на рівні 1,7%, що є вдвічі меншим, ніж до війни. Проценти нараховуватимуться і у травні, але до 1 червня за кредитними канікулами погашення платежу не буде обов’язковим», — додали в ПриватБанку.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами: Finance.ua
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