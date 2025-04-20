Країни з найбільшою кількістю працевлаштованих українців — Finance.ua

Країни з найбільшою кількістю працевлаштованих українців Сьогодні 15:12 — Світ

Країни з найбільшою кількістю працевлаштованих українців

Лідерами за кількістю працевлаштованих українців є дві європейські країни — Польща та Німеччина.

Про це розповіла старша наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко в етері «Київ24».

Що впливає на працевлаштування українців

Вона зауважила, що точних даних немає, але слід зважати на те, що у цих країнах перебуває найбільше українців, які мають статус тимчасового захисту.

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Фахівчиня розповіла, що найбільше українців, які працюють, — у Польщі.

Там менш суворі вимоги до знання мов, більш зрозуміла сама мова, при цьому не такі великі соціальні виплати.

Також у цій країні більше можливостей для українців влаштуватися на роботу без особливих додаткових вимог, адже «польський ринок праці вже звик до української робочої сили», зауважує демографиня.

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Порівняно з Польщею, у Німеччині менший відсоток працевлаштованих українців, зазначає Ткаченко, зокрема, через більш жорсткі вимоги до знання мови.

Водночас, Німеччина розглядала можливість дозволити українцям працювати за фахом без знання мови, однак ця ініціатива наразі не має чіткої реалізації.

Нагадаємо, статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 28 лютого мали понад 4,3 мільйона осіб , які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення росії.

Найбільшу кількість осіб із тимчасовим захистом продовжують приймати:

Німеччина — 1 177 800 осіб (27,3% від усієї кількості в ЄС)

Польща — 994 790 осіб (23,1%)

Чехія — 397 750 осіб (9,2%)

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