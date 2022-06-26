Країни G7 збираються заборонити імпорт російського золота — Finance.ua

Країни G7 збираються заборонити імпорт російського золота
Президент США Джо Байден та його колеги з G7 мають намір узгодити заборону на імпорт золота з росії.
Про це передає Reuters.
За словами джерела, у вівторок Міністерство фінансів США ухвалить рішення про заборону імпорту нового золота в США, що сприятиме подальшій ізоляції росії від світової економіки.
Раніше західні санкції проти росії не поширювалися на комерційні поставки золота, але багато банків, вантажовідправників і афінажні компанії перестали мати справу з російським дорогоцінним металом після початку вторгнення в Україну.
Нагадаємо, золото є найважливішим активом російського центрального банку, який через санкції зіткнувся з обмеженнями в доступу до своїх активів за кордоном. росія щорічно виробляє близько 10% усього золота, що видобувається у світі. Її золоті запаси потроїлися після анексії Криму у 2014 році.
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