Країни G7 пообіцяли нафтове ембарго проти росії — Finance.ua
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Країни G7 пообіцяли нафтове ембарго проти росії

Вчора 11:18Енергетика
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Країни G7 пообіцяли нафтове ембарго проти росіїКраїни G7 пообіцяли нафтове ембарго проти росії
Лідери країн «Групи семи» після онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.
Про це повідомляється на сайті Білого дому
Усі лідери пообіцяли запровадити нафтове ембарґо на російську нафту, поступово відмовляючись від поставок якомога швидше.
Крім того, найближчим часом партнери України планують запровадити додаткові санкції проти російських ключових банків, пропагандистів та членів російської еліти, наближеної до кремля.
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Відповідно до заяви, росія повинна опинитися в цілковитій економічній ізоляції від світу, аби не мати шляхів фінансування своєї злочинної війни та масового вбивства беззбройного цивільного населення.
Лідери G7 запевнили Україну, що будуть неухильно підтримувати владу й український народ у боротьбі проти російських окупантів. Крім того, партнери України обіцяють збільшувати обсяг і тип озброєння для оборони своєї території від загарбників.
Окремо в заяві зазначили підтримку в кібербезпеці, а також досягненні енергетичної та економічної безпеки України.
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Лідери країн Групи семи пообіцяли масштабний пакет фінансової допомоги в найближчі тижні, а також обіцяють допомоагти у відбудові України після війни через «Фонд солідарності з Україною», заснований в рамках нещодавніх консультацій з партнерами на конференції у Варшаві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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