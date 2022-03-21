Країни Балтії планують заборонити кораблям росії заходити у свої порти — Finance.ua
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Країни Балтії планують заборонити кораблям росії заходити у свої порти

Вчора 15:12Світ
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Країни Балтії планують заборонити кораблям росії заходити у свої портиКраїни Балтії планують заборонити кораблям росії заходити у свої порти
Латвія та дві інші країни Балтії планують заборонити вхід російських кораблів у свої порти. Відповідне рішення вже готує уряд Латвії.
Про це заявив міністр Латвії Таліса Лінкайтса в ефірі TV3.
За його словами, попри санкції проти російських і білоруських компаній, наразі переміщення вантажів відбувається, а тому на роботу портів це суттєво не впливає.
Міністр припустив, найбільш песимістичні сценарії передбачають, що падіння вантажів у Вентспілському порту може сягнути близько двох третин, у Ризі — близько 45%, а в Лієпаї — від 20 до 30%.
Мінтранс закликав портові адміністрації не пускати в порти судна під російським прапором, але порти до таких закликів не прислухаються, наголосив політик.
«Кораблі під російським прапором все ще заходять до латвійських портів, що, на мій погляд, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді», — наголосив Лінкайт.
«Ми сподівалися, що буде спільне рішення Європейського Союзу. Ми бачимо, що є країни, які рішуче проти цього, тому, очевидно, рішення буде регіональним», — додав він.
За матеріалами: Mind
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