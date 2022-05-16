Коригування фінансового результату: як вплинув військовий стан — Finance.ua

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Коригування фінансового результату: як вплинув військовий стан

Вчора 20:03Казна та Політика
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Коригування фінансового результату: як вплинув військовий станКоригування фінансового результату: як вплинув військовий стан
Платникам податків, яким необхідно зробити коригування за 2021 рік, варто звернути увагу, що платників податків звільнено від відповідальності у разі неможливості виконання своїх податкових обов’язків.
Про це повідомляє директор практики трансфертного ціноутворення Kreston Ukraine Олександр Кузнєцов.
Проте протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану платники зобов’язанні виконати свої податкові обов’язки зі сплати податків та подання звітностей.
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Якщо платник податків має можливість під час воєнного стану самостійно здійснити коригування фінансового результату, йому необхідно надати податковим органам уточнюючу декларацію з податку на прибуток та вищевказані Додатки, а також сплатити суму донарахованого податку на прибуток.
«На наш погляд, тим платникам податків, які мають таку можливість, варто здійснити коригування по операціям, які не відповідають принципу „витягнутої руки“, адже вже є на черзі по голосуванню законопроєкт № 7311, відповідно до положень якого строки сплати податків та подання звітності не зупинятимуться для тих платників, які знаходяться поза межами окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії», — кажуть експерти.
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Те ж саме стосується 30% коригувань за неконтрольованими операціями з низькоподатковими юрисдикціями та організаційно-правовими формами, адже прийняті в період воєнного стану законодавчі акти не скасували та не змінювали редакцію.
Переліки низькоподаткових держав (територій) та організаційно-правових форм (ОПФ), які відповідають критеріям ст. 39 ПКУ, також залишаються без змін попри запровадження в Україні спеціального податкового режиму на період воєнного стану.
Нагадаємо, що підготовка Документації з трансфертного ціноутворення (ДТЦ) дозволяє знизити або взагалі не робити коригування фінансового результату до оподаткування.
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ДТЦ надається контролюючим органам на запит. Надання ДТЦ прирівнюється до проведення документальних перевірок контролюючими органами, які на період дії воєнного стану призупиняються відповідно до закону «ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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