Комуналка в Україні подорожчала за рік майже на 20% — Finance.ua

Комуналка в Україні подорожчала за рік майже на 20% Сьогодні 07:36 — Особисті фінанси

Комуналка в Україні подорожчала за рік майже на 20%

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у листопаді 2024 року, порівняно з листопадом минулого року, зросли на 18,7%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:

на утримання та ремонт житла — на 3,9%,

на прибирання сміття — на 6,8%,

на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 11,4%

на електроенергію — на 63,6%.

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Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Також стабільні тарифи на водопостачання та каналізацію.

Частковий мораторій на підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс на 63,6% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.

до кінця опалювального сезона у 2025 році тарифи на комуналку в Україні не змінюватимуться. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв , що

Він зазначив, що у рамках «Зимової єПідтримки» розширюються вже наявні програми допомоги українським родинам та впроваджуються нові. Зокрема до кінця опалювального сезону залишаться незмінними чинні тарифи на газ, тепло та електричну енергію.

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