Комуналка в Україні подорожчала за рік майже на 20% — Finance.ua

Комуналка в Україні подорожчала за рік майже на 20%
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у листопаді 2024 року, порівняно з листопадом минулого року, зросли на 18,7%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:
- на утримання та ремонт житла — на 3,9%,
- на прибирання сміття — на 6,8%,
- на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 11,4%
- на електроенергію — на 63,6%.
Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Також стабільні тарифи на водопостачання та каналізацію.
Частковий мораторій на підвищення тарифів
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.
З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс на 63,6% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що до кінця опалювального сезона у 2025 році тарифи на комуналку в Україні не змінюватимуться.
Він зазначив, що у рамках «Зимової єПідтримки» розширюються вже наявні програми допомоги українським родинам та впроваджуються нові. Зокрема до кінця опалювального сезону залишаться незмінними чинні тарифи на газ, тепло та електричну енергію.
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