Комунальники зможуть використовувати техніку, завезену як гуманітарна допомога: Рада підтримала законопроєкт — Finance.ua

Комунальники зможуть використовувати техніку, завезену як гуманітарна допомога: Рада підтримала законопроєкт
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 11 151−1, який надає дозвіл на використання на комунальних підприємствах техніки, що була передана міжнародними партнерами як допомога.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«№ 11 155−1 — на період воєнного стану поширює коло набувачів гуманітарної допомоги, для задоволення потреб енергетики, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення. За основу — 256», — повідомив Железняк.
Законопроєкт передбачає, що на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення, набувачами гуманітарної допомоги можуть бути підприємства, які забезпечують централізоване водопостачання та водовідведення, а також постачання теплової енергії.
Нагадаємо, 31 березня завершився перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації. З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу до України можливо лише з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.
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