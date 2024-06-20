Комунальники зможуть використовувати техніку, завезену як гуманітарна допомога: Рада підтримала законопроєкт — Finance.ua

Комунальники зможуть використовувати техніку, завезену як гуманітарна допомога: Рада підтримала законопроєкт Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Комунальники зможуть використовувати техніку, завезену як гуманітарна допомога: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 11 151−1 , який надає дозвіл на використання на комунальних підприємствах техніки, що була передана міжнародними партнерами як допомога.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«№ 11 155−1 — на період воєнного стану поширює коло набувачів гуманітарної допомоги, для задоволення потреб енергетики, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення. За основу — 256», — повідомив Железняк.

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Законопроєкт передбачає, що на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення, набувачами гуманітарної допомоги можуть бути підприємства, які забезпечують централізоване водопостачання та водовідведення, а також постачання теплової енергії.

Нагадаємо, 31 березня завершився перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації. З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу до України можливо лише з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

УНН За матеріалами:

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