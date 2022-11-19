Кому в Україні платять понад 50 тис. грн на місяць (інфографіка) — Finance.ua

Кому в Україні платять понад 50 тис. грн на місяць (інфографіка) Сьогодні 10:14 — Особисті фінанси

За даними work.ua в Україні середню зарплату понад 50 тис. грн пропонують спеціалістам ІТ. Найвищі оклади — для програмістів Java. Далі йдуть СС+ програмісти — 87 500.

Нагадаємо, підвищення оплати праці з початку повномасштабного вторгення отримали 45,5% опитаних ІТ-спеціалістів. 10,3% респондентів повідомили, що їм зарплати не просто не підвищили, а й скоротили. А найпопулярніша прибавка до зарплати під час війни — 10-20%. Проте є й такі айтівці, які отримали +40% до довоєнної ставки.

Більшість ІТ-спеціалістів задоволені чи радше задоволені своєю зарплатою: 31% задоволені повністю, 54% радше задоволені. Початок повномасштабної війни майже не вплинув на цей показник: у 2021 році 13% ІТ-спеціалістів були незадоволені своєю зарплатою проти 14% сьогодні.

Частка жінок в українському ІТ не змінилася за рік — 23%. Серед технічних спеціалістів жінок 17% (рік тому — 16%), серед нетехнічних — 64%.

Міграція

Українські ІТ-спеціалісти поступово повертаються додому: у червні 2022 року 40% айтівців перебували в евакуації (в Україні чи за кордоном), а в березні таких було 61%. 27% фахівців переїхали в безпечніше місце в Україні, а 13% релокувалися за кордон.

Найбільше ІТ-спеціалістів виїхало з Харкова, Херсона, Миколаєва та Маріуполя.

Найактивніше фахівці повертаються до Києва (42% ІТ-спеціалістів уже повернулися і ще 11% планують це зробити найближчим часом), Суми (36% та 4%), Чернігів (34% та 11%) та Житомир (33% та 7%). Близько 20% виїжджали, але вже повернулися у Вінницю та Полтаву.

Найчастіше зараз шукають роботу фахівці з досвідом до 2 років (їх 72% серед усіх пошукачів). 11% тих, хто перебуває в активному пошуку, намагаються знайти свою першу роботу в ІТ — серед них є і світчери, і студенти без досвіду. Лише 15% тих, хто шукає роботу, мають 5 та більше років досвіду.

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