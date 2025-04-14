Компенсація за оренду житла для захисників та захисниць: основні деталі — Finance.ua
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Компенсація за оренду житла для захисників та захисниць: основні деталі

Особисті фінанси
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Компенсація за оренду житла для захисників та захисниць: основні деталі
Компенсація за оренду житла для захисників та захисниць: основні деталі
11 березня набрала чинності постанова Кабміну № 252, якою затверджено порядок грошової компенсації за найм (оренду) житла для захисників і захисниць. Хто має право та як скористатися цим механізмом, — розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.
Хто може отримати компенсацію за найм (оренду) житла? Отримувачами компенсації можуть бути:
  • 1. Громадяни, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, а саме:
  • мобілізовані після 24.02.2022 р., які на момент найму (оренди) житла вже звільнені з військової служби, але ще не отримали УБД;
  • поліцейські, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які на момент найму (оренди) житла вже звільнені з військової служби, але ще не отримали УБД;
  • 2. Учасники бойових дій, в яких у посвідченні як підстава отримання статусу вказано п. 19 ч. 1 ст. 6 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі — Закон).
  • 3. Особи з інвалідністю внаслідок війни, в яких у посвідченні як підстава отримання статусу вказано п. 11 ч. 2 ст. 7 Закону.

Яким умовам повинні відповідати Захисники/Захисниці для отримання компенсації

Для того, щоб отримати компенсацію Захисники та Захисниці повинні відповідати хоча б одній умові:
  • мати у власності житло, пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, за умови, що інформація внесена до Реєстру пошкодженого та знищеного майна АБО щодо якого органами місцевого самоврядування подано документальне підтвердження відповідного факту;
  • мати житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях або територіях бойових дій;
  • проходити реабілітацію амбулаторно на відстані понад 15 км від адреси місця проживання.

Тривалість та розмір компенсації

Компенсація призначається 1 раз з дати звернення на строк дії договору, але не більш як на 6 місяців, у щомісячному розмірі, який не перевищує:
  • у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі — 2 прожиткові мінімуми (у 2025 р. — 6 056 грн);
  • в обласних центрах — 1,5 прожиткового мінімуму (у 2025 р. — 4 542 грн);
  • в інших населених пунктах — 1 прожитковий мінімум (у 2025 р. — 3 028 грн).
Куди звертатися за отриманням компенсації? Для отримання компенсації потрібно звернутися до:
  • структурного підрозділу, на який покладено функції з питань ветеранської політики;
  • ЦНАПу незалежно від місця реєстрації.
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Які документи (їх копії) потрібно подати

— Заява за формою: https://cutt.ly/xrpl1tKO
— Документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт громадянина України), або єДокумент разом з QR-кодом, що формуються засобами Порталу Дія, а також інформацію про адресу місця проживання (за наявності);
— Ідентифікаційний код;
— Інформаційну довідку з Державного реєстру про зареєстровані речові права на нерухоме майно;
— Акт обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок військових дій та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна для осіб, чиє житло знищене або пошкоджене;
— Довідка форми № 044−1 або інший документ, що підтверджує проходження реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах для осіб, які отримують реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах;
— Військово-обліковий документ (ВОД) для УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни та мобілізованих військовослужбовців, які звільнені з військової служби. Якщо у ВОД немає відомостей про участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф — довідка, яка підтверджує таку участь;
— Посвідчення, що підтверджує статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (для осіб, які мають відповідний статус);
— Витяг про несудимість;
— Договір найму (оренди) житла.
Рішення про виплату / відмову у виплаті компенсації приймається протягом 10 робочих днів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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