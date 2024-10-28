Компанія Realme, схоже, працює над складним телефоном — Finance.ua

Компанія Realme, схоже, працює над складним телефоном Сьогодні 03:16 — Фондовий ринок

На сайті Китайської національної адміністрації інтелектуальної власності з’явився патент на дизайн складного телефону Realme . Це дивно, оскільки на початку цього року компанія оголосила про паузу в розробці складних телефонів.

Патент на складний телефон Realme

Зображення з патенту показують нам, що Realme збирається створити складний телефон у форматі книжки. В описі патенту згадується механізм магнітного шарніра, який дозволяє легко складати і розкладати пристрій. У патентних документах описується рішення для розсіювання тепла у складаному телефоні, яке передає тепло з однієї сторони на іншу, залежно від різниці температур між двома половинками.

Крім того, обидві половини виглядають широкими, як справжня книга. Таким чином, цей дизайн відрізняється від попереднього патенту компанії. Той був вужчим і нагадував телефон Galaxy Z Fold.

Лише час покаже, на якому дизайні врешті-решт зупиниться Realme. Він також може черпати натхнення у своїх сестринських концернів, таких як OnePlus, Vivo та OPPO. Це підводить нас до питання:

Чому досі немає складного телефону Realme

Екс-керівник Realme India Мадхав Шет дражнив, що бренд має намір працювати над складним телефоном Realme.

Але потім щось змінилося. Виступаючи на конференції в Таїланді, керівник відділу маркетингу Realme Френсіс Вонг сказав: «Ми провели широке тестування і розробку складної технології». Але, за його словами, компанія стурбована тим, щоб складний механізм витримував щоденне використання і знос. Відомо, що звичайні складні телефони з часом зношуються.

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