Компанія Realme, схоже, працює над складним телефоном — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компанія Realme, схоже, працює над складним телефоном

Фондовий ринок
19
На сайті Китайської національної адміністрації інтелектуальної власності з’явився патент на дизайн складного телефону Realme. Це дивно, оскільки на початку цього року компанія оголосила про паузу в розробці складних телефонів.

Патент на складний телефон Realme

Зображення з патенту показують нам, що Realme збирається створити складний телефон у форматі книжки. В описі патенту згадується механізм магнітного шарніра, який дозволяє легко складати і розкладати пристрій. У патентних документах описується рішення для розсіювання тепла у складаному телефоні, яке передає тепло з однієї сторони на іншу, залежно від різниці температур між двома половинками.
Крім того, обидві половини виглядають широкими, як справжня книга. Таким чином, цей дизайн відрізняється від попереднього патенту компанії. Той був вужчим і нагадував телефон Galaxy Z Fold.
Лише час покаже, на якому дизайні врешті-решт зупиниться Realme. Він також може черпати натхнення у своїх сестринських концернів, таких як OnePlus, Vivo та OPPO. Це підводить нас до питання:

Чому досі немає складного телефону Realme

Екс-керівник Realme India Мадхав Шет дражнив, що бренд має намір працювати над складним телефоном Realme.
Але потім щось змінилося. Виступаючи на конференції в Таїланді, керівник відділу маркетингу Realme Френсіс Вонг сказав: «Ми провели широке тестування і розробку складної технології». Але, за його словами, компанія стурбована тим, щоб складний механізм витримував щоденне використання і знос. Відомо, що звичайні складні телефони з часом зношуються.
За матеріалами:
expert.in.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.