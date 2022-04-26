Коли відновиться ринок новобудов Києва — Finance.ua

Коли відновиться ринок новобудов Києва

Вчора 21:00 — Нерухомість

Ринок новобудов зіткнувся з важкою ситуацією. Багато будівель зруйновано, будівництво зупинено. Але вже сьогодні на всіх рівнях почали шукати можливості для відновлення країни.

містах почала відновлюватися, свідчать При цьому зацікавленість у придбанні квартир у деяких, свідчать данні ЛУН.

Наприклад, на Закарпатті кількість заходів на сайт відновилась на 96%, тобто сягає майже довоєнного обсягу.

Полтавщина відновила 25% довоєнного відвідування, а ось у Києві цей показник складає лише 10%.

Коли ж відновиться ринок новобудов Києва, розповів Mind СЕО «Спільнота-девелопер нової генерації» Ігор Райков.

Найнеобхідніша умова — це перемога або припинення вогню, як і для більшості компаній та секторів економіки, які зараз стали на паузу. Звісно, з орками формальне припинення вогню не означає реального.

Тому має бути якась статична зона бойових дій чи фіксована лінія фронту, де ми локалізуємо москалів та будемо їх добивати. Бо коли через ракетні удари фронт — уся країна, будувати щось нове неможливо.

Що потрібно для відновлення будівництва?

Встановлення реального ринкового курсу гривні до долара, з врахуванням шкоди, заподіяної нашій економіці, та падіння ВВП. Тиша. Мінімум 3–6 місяців, коли нічого в Київ не прилітає, а застосунок єТривога видалився з вашого смартфона як такий, що не використовується. Проходження періоду банкрутства або значного скорочення штату компаній, які не перенесли двомісячну відсутність грошових надходжень та компаній, товари та сервіси яких не є першочерговими у воєнний та поствоєнний час. Переформатування ринку товарів та послуг, створення нових поствоєнних компаній, працевлаштування в них персоналу компаній з п.3 та відновлення процесу накопичення коштів їхніми працівниками. Відкриття реєстрів прав для вчинення нотаріальних правочинів із купівлі-продажу. Формування на ринку нерухомості справедливої ціни квартир. Подолання спекулятивного періоду продажу квартир тими, хто хоче вийти з інвестиції чи володіння. Першу ціну задасть продавець, і вона буде такою як була до 24.02, або трохи нижчою. Тому покупець продавить ціну до тої, яку готовий заплатити. Якщо не схоче цей продавець, знайдеться інший.

Зараз — ринок покупця. У зв’язку з тимчасовим переселенням люди витратили багато коштів на проживання, дехто за цей час втратив бізнес (п. 3), тому пропозицій з продажу буде більше, ніж покупців. Але так буде недовго: подолавши цю негативну просадку і забезпечивши попит тих, хто готовий купляти на початку відновлення ринку, ціна поступово почне повертатись до тієї, що була до 24.02.

Початок роботи над створенням потужної системи ППО, на кшталт «залізного купола» Ізраїлю, яка дасть розуміння, що якщо сусід-дикун знову направить ракети — є система, яка їх ліквідує. А значить, буде збережено життя та майно. Запровадження швидкого механізму компенсації пошкодженого майна, якщо все ж таки ППО не впоралась.

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