Коли в Україні з’явиться новий найбюджетніший кросовер Jeep Avenger (фото) — Finance.ua

Коли в Україні з’явиться новий найбюджетніший кросовер Jeep Avenger (фото) Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

Коли в Україні з’явиться новий найбюджетніший кросовер Jeep Avenger (фото), Фото: Jeep

Новий кросовер Jeep Avenger є найбюджетнішою моделлю відомого американського бренду. До електромобіля у модельній лінійці нещодавно додали нові варіанти та вже випустили на глобальний ринок. Модель розпочнуть продавати і в Україні влітку 2024 року.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

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На світовому ринку невеликий кросовер Jeep Avenger спочатку презентували як електромобіль. Проте виробник анонсував інші модифікації. Такі варіанти вже представили офіційно.

У найдешевшому виконанні 1,2-літровий трициліндровий двигун PureTech видає 99 к.с. і 205 Нм крутного моменту.

Гібридний Avenger E-Hybrid також оснащений 1,2-літровим бензиновим двигуном, який працює разом із електродвигуном потужністю 28 к.с.

Фото: Jeep

Найдешевший Jeep Avenger тепер коштує близько 30 тис. доларів. Така ціна робить компактний кросовер дешевшим за його основних суперників — Ford Puma і Volkswagen T-Cross.

Jeep Avenger E-Hybrid оцінили у 32 100 доларів.

В Україні з’являться електричний та гібридний варіанти. Ціни повідомлять пізніше.

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