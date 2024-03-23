Коли в Україні з’явиться новий найбюджетніший кросовер Jeep Avenger (фото) — Finance.ua
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Коли в Україні з’явиться новий найбюджетніший кросовер Jeep Avenger (фото)

Технології&Авто
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Коли в Україні з’явиться новий найбюджетніший кросовер Jeep Avenger (фото)
Коли в Україні з’явиться новий найбюджетніший кросовер Jeep Avenger (фото), Фото: Jeep
Новий кросовер Jeep Avenger є найбюджетнішою моделлю відомого американського бренду. До електромобіля у модельній лінійці нещодавно додали нові варіанти та вже випустили на глобальний ринок. Модель розпочнуть продавати і в Україні влітку 2024 року.
Про це йдеться на офіційному сайті компанії.
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На світовому ринку невеликий кросовер Jeep Avenger спочатку презентували як електромобіль. Проте виробник анонсував інші модифікації. Такі варіанти вже представили офіційно.
У найдешевшому виконанні 1,2-літровий трициліндровий двигун PureTech видає 99 к.с. і 205 Нм крутного моменту.
Гібридний Avenger E-Hybrid також оснащений 1,2-літровим бензиновим двигуном, який працює разом із електродвигуном потужністю 28 к.с.
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Найдешевший Jeep Avenger тепер коштує близько 30 тис. доларів. Така ціна робить компактний кросовер дешевшим за його основних суперників — Ford Puma і Volkswagen T-Cross.
Jeep Avenger E-Hybrid оцінили у 32 100 доларів.
В Україні з’являться електричний та гібридний варіанти. Ціни повідомлять пізніше.
За матеріалами:
Обозреватель
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