Коли Україна вимагатиме визначити терміни вступу до ЄС: відповідь Стефанішиної — Finance.ua

Коли Україна вимагатиме визначити терміни вступу до ЄС: відповідь Стефанішиної Вчора 12:43 — Казна та Політика

Коли Україна вимагатиме визначити терміни вступу до ЄС: відповідь Стефанішиної

Україна вже наприкінці року може вимагати від Європейської комісії визначити часові рамки для вступу до Євросоюзу.

Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на телемарафоні.

«Щоб повністю виконати Угоду про асоціацію, нам потрібно імплементувати 107 директив і регламентів ЄС. На сьогодні 99% з цих актів у нас готові. Близько 70% вже на розгляді парламенту», — зазначила вона.

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За її словами, з наступного тижня Кабінет Міністрів почне приймати всі інші акти.

«До кінця року ми плануємо завершити, наскільки це можливо, виконання Угоди про асоціацію в частині відповідності європейським стандартам і вимагатимемо, щоб Єврокомісія оцінила цей прогрес і визначила часові рамки і дорожню карту для початку переговорів про членство в ЄС», — підкреслила Стефанішина.

Вона додала, що прогрес у попередні роки і зараз дозволяє Україні з початку вересня запустити митний безвіз і розраховувати на підписання угоди про промисловий безвіз в 2023 році.

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