Коли Україна вимагатиме визначити терміни вступу до ЄС: відповідь Стефанішиної — Finance.ua
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Коли Україна вимагатиме визначити терміни вступу до ЄС: відповідь Стефанішиної

Казна та Політика
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Коли Україна вимагатиме визначити терміни вступу до ЄС: відповідь Стефанішиної
Коли Україна вимагатиме визначити терміни вступу до ЄС: відповідь Стефанішиної
Україна вже наприкінці року може вимагати від Європейської комісії визначити часові рамки для вступу до Євросоюзу.
Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на телемарафоні.
«Щоб повністю виконати Угоду про асоціацію, нам потрібно імплементувати 107 директив і регламентів ЄС. На сьогодні 99% з цих актів у нас готові. Близько 70% вже на розгляді парламенту», — зазначила вона.
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За її словами, з наступного тижня Кабінет Міністрів почне приймати всі інші акти.
«До кінця року ми плануємо завершити, наскільки це можливо, виконання Угоди про асоціацію в частині відповідності європейським стандартам і вимагатимемо, щоб Єврокомісія оцінила цей прогрес і визначила часові рамки і дорожню карту для початку переговорів про членство в ЄС», — підкреслила Стефанішина.
Вона додала, що прогрес у попередні роки і зараз дозволяє Україні з початку вересня запустити митний безвіз і розраховувати на підписання угоди про промисловий безвіз в 2023 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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