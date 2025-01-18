Коли 17-річні українці за кордоном повині стати на військовий облік (дата, штрафи) — Finance.ua
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Коли 17-річні українці за кордоном повині стати на військовий облік (дата, штрафи)

Особисті фінанси
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Юнаки, яким у 2025 році виповниться 17 років, повині стати на військовий облік до 31 липня.
Про це пише poland.net.pl.
Як розповілипредставники ТЦК та СП, згідно із статтею 14 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, повинні звернутись до ТЦК та СП для постановки на військовий облік призовників.

Штрафи

Тим, хто не стане на облік у встановлений термін, загрожує штраф від 17 до 25 500 гривень.
Нововведення стосуватимуться і тих юнаків, які перебувають за кордоном і звертатимуться за консульськими послугами. Таких хлопців автоматично поставлять на військовий облік шляхом внесення даних до електронних державних реєстрів, таким чином ТЦК та СП отримають дані майбутніх призовників через систему «Трембіта». Тому юнакам, які перебувають за кордоном, не потрібно буде повертатися в Україну, щоб особисто прийти до ТЦК і стати на облік.
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Однак в ТЦК запевняють, що юнаки до 18 років і далі зможуть перетинати кордон зі стандартними документами та з військово-обліковим документом.
За матеріалами:
Finance.ua
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