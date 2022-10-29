Кого в Україні не можуть мобілізувати за сімейними обставинами — Finance.ua

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Кого в Україні не можуть мобілізувати за сімейними обставинами

Казна та Політика
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Кого в Україні не можуть мобілізувати за сімейними обставинами
Кого в Україні не можуть мобілізувати за сімейними обставинами
В Україні обговорюється можливість мобілізації осіб із легкою формою інвалідності. На даний момент чоловіки та жінки з 3 ступенем інвалідності можуть спробувати стати до лав ЗСУ лише добровільно. Але, крім стану здоров’я в Україні, діють обмеження на мобілізацію у зв’язку із ситуацією в сім’ї.
Згідно з українським законодавством, частина з нижчеперелічених категорій можуть бути призвані на службу за своєю згодою і там, де вони мешкають. Серед таких категорій багатодітні батьки та батьки-одиначки.
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Від мобілізації звільнено також:
  • батьки (вихователі) дитини з інвалідністю підгрупи А до досягнення ним повноліття;
  • ті, хто має дитину з інвалідністю з порушеннями функцій організму ІІІ-ІV ступеня вираження;
  • ті хто виховує дитину з інвалідністю I або II групи до досягнення ними 23 та 18 років відповідно;
  • вагітні військові;
  • що забезпечують догляд недієздатним людям, якщо немає нікого, хто може їх замінити;
  • ті, хто потребує відпустки для догляду за дитиною;
  • один із подружжя, якщо обидва військові і є неповнолітня дитина;
  • рідні тих, хто загинув чи зник безвісти під час захисту України в Донецькій та Луганській області та під час російського вторгнення.
Нагадаємо, що територіальні центри комплектації не відстежують кожного військовозобов’язаного, і, згідно із законом, громадянин повинен сам повідомити військкомат про настання права відстрочки від мобілізації з різних причин.

Мобілізація: скільки вона триватиме, та кого і як призивають

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