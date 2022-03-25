Клієнтам «Приват24 для бізнесу» став доступний простий електронний підпис — як альтернатива КЕП — Finance.ua

Клієнтам «Приват24 для бізнесу» став доступний простий електронний підпис — як альтернатива КЕП
ПриватБанк повідомив бізнес-клієнтам про доступність нової можливості «Приват24 для бізнесу» — у випадку недоступності звичного файлового ключа КЕП для підтвердження операції вони можуть тимчасово скористатися ПЕП (простий електронний підпис).
Отримати доступ до ПЕП можна через отримання пароля в SMS-повідомленні або підтвердження операції через push-повідомлення в додатку «Приват24» для фізичних осіб.
Як підтвердити операцію з використанням ПЕП
Для завершення операції в «Приват24 для бізнесу» потрібно вибрати варіант «Підписати телефоном» або «Підписати SMS». Не забудьте перевірити номер телефона, на який буде надіслано повідомлення.
Перейти в мобільний додаток «Приват24» для фізичних осіб та підтвердити операцію у push-повідомленні (у вкладці «Сповіщення»). Якщо не встигнути підтвердити операцію через push-повідомлення протягом 2 хвилин, завершити її можна в «Приват24 для бізнесу» шляхом введення пароля, надісланого в SMS на фінансовий номер телефону.
Перелік операцій, доступних в «Приват24 для бізнесу» через «Підписати телефоном» та "Підписати SMS:
платежі в гривні;
зарплатні виплати;
операції з валютообміну;
SWIFT-перекази (критичний імпорт), зокрема передавання ЗЕД-документів;
депозити;
операції з Корпоративними картками;
відкриття рахунку;
передавання документів бізнес-клієнта.
21 березня ПриватБанк завершив масштабне оновлення інфраструктури — на впровадження резервних потужностей для безперебійної роботи сервісів та послуг знадобилося три доби.
Наразі банк працює в стандартному режимі, усі послуги доступні, зокрема й можливість генерувати та підписувати документи за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).