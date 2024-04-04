Казахстанська авіакомпанія призупинила авіасполучення з Татарстаном після ударів дронів — Finance.ua
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Казахстанська авіакомпанія призупинила авіасполучення з Татарстаном після ударів дронів

Фондовий ринок
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Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air після ударів по НПЗ у Татарстані (росія) тимчасово призупинила польоти до столиці республіки Казані. Менше місяця тому перевізник відновив польоти в рф.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«З метою забезпечення безпеки польотів починаючи з 05.04.2024 року авіасполучення за направленням Актобе — Казань — Актобе буде припинено», — йдеться в повідомленні авіаперевізника.
Заплановане відновлення авіасполучення буде оголошено пізніше.
Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air відновила польоти до росії з 13 березня 2022 року.
Раніше авіакомпанія QAZAQ AIR отримала повідомлення від страхової організації про ненадання страхового покриття на території росії та в її повітряному просторі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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