Канада виділить Україні мільярд доларів фінансової допомоги — Finance.ua
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Канада виділить Україні мільярд доларів фінансової допомоги

Вчора 12:37Казна та Політика
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Уряд Канади вніс у парламент новий бюджет на 2022-23 роки, в якому передбачена фінансування купівлі зброї та нові кредити для України.
Про це на своїй сторінці у twitter пише депутат канадського парламенту Іван Бейкер.
"Кілька хвилин тому міністр фінансів Христя Фріланд подала федеральний бюджет Канади. Він включає додаткові 500 млн доларів 2033-23 роках для надання подальшої військової допомоги Україні та до 1 млрд доларів нових кредитних ресурсів для для України. Канада буде поруч із українцями до їх перемоги",- пише він.
Христя Фріланд додає, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російського вторгнення.
"З першого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, ця програма зростання завжди була в центрі наших турбот. А потім володимир путін вторгся в Україну",- пише вона у twitter.
За матеріалами: Економічна Правда
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