Канада спрямує ще $39 мільйонів на допомогу Україні — Finance.ua

Канада спрямує ще $39 мільйонів на допомогу Україні
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про направлення його країною 541 мільйона канадських доларів (410 мільйонів доларів США) на військову допомогу Україні та «зміцнення трансатлантичної безпеки».
Однак, як йдеться в повідомленні пресслужби канадського уряду, основна частина суми — 450 мільйонів канадських доларів все ж припадає на контракт, укладений ним з компанією Thales Canada Inc. на підтримку експлуатації флоту малих бойових кораблів та допоміжних судів Збройних сил самої Канади протягом п’яти років із можливістю продовження до 19 років.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
48,8 мільйона канадських доларів (37 мільйонів доларів США) буде додатково спрямовано на Комплексний пакет допомоги для України — це програма надання НАТО практичної нелетальної допомоги Україні через безоплатну передачу матеріалів, включаючи паливо, мостове обладнання, пайки та засоби першої допомоги. У квітні Канада вже виділяла з цією метою 34,6 мільйона місцевих доларів (нині це 26,2 мільйона американських).
Трюдо також оголосив про виділення Україні додаткової допомоги у сфері кібербезпеки у розмірі 2,7 мільйона канадських доларів «для підтримки зусиль у протидії зловмисній кіберактивності перед лицем кіберризиками та загрозами, що розвиваються». Таким чином, вся нова допомога Україні, оголошена Канадою в середу, є нелетальною і становить близько 39 мільйонів доларів США в еквіваленті.
Крім того, на саміті Канада та інші члени НАТО, включаючи Данію, Францію, Німеччину, Грецію, Італію, Латвію, Люксембург, Норвегію, Румунію, Туреччину та Великобританію, підписали установчий документ щодо створення Центру передового досвіду з питань клімату та безпеки. Ця ініціатива очолюється Канадою: центр розташовуватиметься у Монреалі.
«Канада надасть пряму підтримку і 40,4 мільйона доларів протягом п’яти років, по 7 мільйонів доларів щорічно. Центр дозволить Канаді, союзникам по НАТО та іншим глобальним партнерам зрозуміти та усунути серйозні наслідки зміни клімату для безпеки, у тому числі в Арктиці. Його діяльність підтримає план дій НАТО у сфері зміни клімату та безпеки», — йдеться у повідомленні.
В уряді нагадують, що на саміті Канада підписала й спільну з Бельгією, Данією, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією заяву про створення спільної коаліції для навчання ВПС України експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.
«Підписавши заяву, Канада зобов’язується зробити свій внесок у багатонаціональні зусилля щодо навчання українських пілотів, техніків та допоміжного персоналу експлуатації та обслуговування винищувачів F-16», — зазначається в повідомленні.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною