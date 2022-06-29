Канада надасть Україні кредит на $150 млн — Finance.ua
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Канада надасть Україні кредит на $150 млн

Казна та Політика
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Канада надасть Україні кредит на $150 млн
Канада надасть Україні кредит на $150 млн
Канада надасть Україні пільговий кредит у 200 мільйонів канадських доларів для підтримки негайних потреб у державних видатках. Це еквівалентно $150 млн.
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
«Канада надасть українському уряду 200 млн канадських доларів, аби підтримати його негайну потребу у ліквідності», — сказав Трюдо.
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За його словами, Канада також інвестує понад 150 млн канадських доларів (близько $115 млн) у кілька проєктів з підтримки миру й безпеки, а також надання гуманітарної допомоги в Україні.
«Йдеться в тому числі про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна», — зазначив прем’єр.
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Він додав, що Канада підтримує рішення ЄС стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Канадаи Джастін Трюдо оголосив про запровадження додаткових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором рф та білорусі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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