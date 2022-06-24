Хто пообіцяв Україні найбільше грошей: світовий рейтинг — Finance.ua

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Хто пообіцяв Україні найбільше грошей: світовий рейтинг

Казна та Політика
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Хто пообіцяв Україні найбільше грошей: світовий рейтинг
Хто пообіцяв Україні найбільше грошей: світовий рейтинг
Десятки країн виділяють Україні мільйони, а подекуди мільярди євро. У п’ятірку країн, що пообіцяли надати найбільше допомоги, увійшли США, Велика Британія, Німеччина, Польща та Канада.
Про це свідчать дані Kiel Institute за період з 24 лютого по 7 червня.

Хто пообіцяв найбільше

США пообіцяли Україні 42,67 мільярда євро. Більш ніж половина цієї суми піде на військову допомогу (майже 24 мільярди євро), решта розподілиться між фінансовою та гуманітарною допомогами: 9,9 мільярда та 8,8 мільярда євро відповідно. Загалом це 0,21% від ВВП найпотужнішої економіки світу.
Велика Британія проявила себе великим другом України, пообіцявши 4,84 мільярда євро. Половина цієї суми піде чи вже пішла на військову допомогу.
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Третє місце за обіцяною сумою посіла Німеччина — 3,29 мільярда євро. Але слід відзначити, що Німеччина не виконувала багато своїх обіцянок, принаймні у період до 7 червня вона поставила лише третину обіцяної зброї та техніки.
Польща, яка завжди захищала європейське прагнення України, не підвела. Сусідня країна пообіцяла виділити 2,75 мільярда євро: майже дві третини цієї суми мають на меті саме військову допомогу.
Не сильно відстала від допомоги Канада з великою українською діаспорою. Вона пообіцяла Україні 2,19 мільярда євро, але в основному це фінансова допомога для підтримки української економіки.
До десятки також увійшли Франція, Японія, Норвегія, Італія та Швеція.
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Країни ЄС допомагають не лише як окремі держави, але і як країни-члени Європейського Союзу. Європейська Комісія та Європейська Рада пообіцяли Україні 11,53 мільярда євро. Але ця сума включає лише фінансову та гуманітарну допомоги.

Хто віддає найбільше

Слід розуміти, що наші міжнародні партнери суттєво різняться у своєму економічному розвитку і спроможності того, що можуть віддати Україні. Адже для когось сума в 1 мільярд суттєво нічого не змінить, а для інших — це непосильна сума, але вони готові допомагати тим, чим зможуть.
За цим показником беззаперечним лідером є Естонія, яка готова виділити для України 0,87% свого ВВП. Значну частку пообіцяла і Латвія — 0,73%. Польща готова виділити майже пів відсотка свого ВВП. Ще одна балтійська країна — Литва — пообіцяла 0,31% ВВП, а США — 0,21%. До десятки ввійшли також Велика Британія, Чехія, Норвегія, Канада та Греція. Найменше з європейських країн Україні допомагають Румунія та Словенія, які пообіцяли всього 0,004% свого ВВП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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