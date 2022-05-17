Кадровий голод: що відбувається на ринку праці України — Finance.ua
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Кадровий голод: що відбувається на ринку праці України

Вчора 10:03Особисті фінанси
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За останні кілька місяців ринок праці в Україні зазнав кардинальних змін. Війна змусила більшість підприємств повністю чи частково зупинити свою діяльність. Попит на фахівців у різних сферах діяльності, не пов’язаних із наданням послуг та виготовленням товарів першої необхідності, різко впав, особливо у регіонах, де відбуваються активні воєнні дії. І це, на жаль, не є єдиними змінами сьогодні.
Ринок праці трансформувався на користь роботодавця. З початку війни кількість вакансій зменшилася майже у 30 разів. За словами аналітиків, зараз близько 30% компаній не працюють, близько 60% компаній працюють, але в основному в обмеженому режимі. Ще частина компаній переїхала до країн Європи.
Найбільш затребуваними галузями сьогодні є медицина, фармацевтика, ІТ та логістика.
В інших галузях роботодавці змушені скорочувати штат, зменшувати зарплати та пропонувати працівникам відпустки за власний рахунок. Проте слід пам’ятати, що всі ці кроки є тимчасовими. До того ж українці, як і жителі багатьох інших країн, навчилися пристосовуватись до зміни реалій ще під час пандемії Соvid-19. Є надія, що вже з середини травня — на початку червня ситуація почне покращуватися. Не останню роль цьому грає міжнародна підтримка.

Як змінилися зарплати в Україні

Зважаючи на обставини, роботодавці не готові зараз платити довоєнні ставки та знижують пропозицію приблизно на 20-30%. І кандидати зазвичай погоджуються на тимчасові втрати прибутку. Але така тенденція не буде постійною. Чимало українців поїхали за кордон, і частина з них не скоро повернеться.
Рано чи пізно Україна відчує кадровий голод у деяких сферах (особливо це стосується будівництва), тому зарплати зростатимуть паралельно відновленню країни.
До речі, вже зараз підприємства пропонують водіям зарплату приблизно на 30% вищу за довоєнну. Це зумовлено високим попитом на фахівців та ризиками при переміщенні у деяких регіонах країни.

Яких змін варто очікувати тим, хто шукає роботу в Україні

Яким буде ринок праці у майбутньому, безпосередньо залежить від строків закінчення війни: що швидше закінчаться бойові дії, то швидше почне відновлюватися ринок праці та економіка.
Проте ситуація з вакансіями вже поступово покращується, особливо це відчутно у Києві. Відкриваються виробничі підприємства, заклади харчування та інші послуги. Тому роботодавці все частіше запрошують до себе водіїв, маркетологів, аналітиків, спеціалістів бьюті-індустрії та виробничих спеціальностей, операторів кол-центрів тощо.
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За матеріалами: Фокус
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