Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку — Finance.ua
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Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку

Особисті фінанси
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Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку
Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку
Кабінет міністрів України змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку.
Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За даними Мельничука, внесено зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, якими передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для надання матеріальної допомоги проводиться з урахуванням виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання матеріальної допомоги.
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Тим часом як обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на таку відпустку.
Нагадаємо, Кабмін запровадив електронний документообіг для проходження військово-лікарської комісії. Це значно спростить процедуру оформлення відпусток і звільнення військових.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні відповідно до законодавства та пов’язаних із ним нормативних актів існують декілька різновидів стажу роботи: трудовий, пільговий, спеціальний та страховий;
  • вагітні жінки в Україні тепер самі вирішуватимуть, коли їм піти у декретну відпустку. Так, 26 липня президент України підписав ухвалений законопроект № 9271.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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