Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку — Finance.ua

Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку
Кабінет міністрів України змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку.
Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За даними Мельничука, внесено зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, якими передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для надання матеріальної допомоги проводиться з урахуванням виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання матеріальної допомоги.
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Тим часом як обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на таку відпустку.
Нагадаємо, Кабмін запровадив електронний документообіг для проходження військово-лікарської комісії. Це значно спростить процедуру оформлення відпусток і звільнення військових.
Довідка Finance.ua:
- в Україні відповідно до законодавства та пов’язаних із ним нормативних актів існують декілька різновидів стажу роботи: трудовий, пільговий, спеціальний та страховий;
- вагітні жінки в Україні тепер самі вирішуватимуть, коли їм піти у декретну відпустку. Так, 26 липня президент України підписав ухвалений законопроект № 9271.
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