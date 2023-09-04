Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку — Finance.ua

Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку

Кабінет міністрів України змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку.

Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За даними Мельничука, внесено зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, якими передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для надання матеріальної допомоги проводиться з урахуванням виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання матеріальної допомоги.

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Тим часом як обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на таку відпустку.

Нагадаємо, Кабмін запровадив електронний документообіг для проходження військово-лікарської комісії. Це значно спростить процедуру оформлення відпусток і звільнення військових.

Довідка Finance.ua:

в Україні відповідно до законодавства та пов’язаних із ним нормативних актів існують декілька різновидів стажу роботи: трудовий, пільговий, спеціальний та страховий;

вагітні жінки в Україні тепер самі вирішуватимуть, коли їм піти у декретну відпустку. Так, 26 липня президент України підписав ухвалений законопроект № 9271.

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