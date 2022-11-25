Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії — Finance.ua

Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії

Уряд схвалив надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці або кукурудзи загальним обсягом до 125 тисяч метричних тонн.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 24 листопада.

Зазначається, що МВС та ДСНС доручили «забезпечити надання товарів гуманітарної допомоги — зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи загальним обсягом до 125 тис. метричних тонн» шляхом постачання до Судану, Ємену, Кенії та Нігерії.

Для закупівлі та постачання до держав Африки та Азії зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи, обсягом до 64 тис. метричних тонн, виділено 900 млн грн.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду держбюджету. А МЗС — узгодити з ООН та відповідними органами держав Африки та Азії питання про постачання товарів гуманітарної допомоги з українських морських торгових портів до портів призначення (на умовах постачання CIF) та передачі гуманітарної допомоги.

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