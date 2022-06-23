Ізраїль дозволить частині українських біженців влаштуватися на роботу — Finance.ua

Ізраїль дозволить частині українських біженців влаштуватися на роботу Вчора 19:17

Починаючи з 1 липня українці, які прибули до Ізраїля до початку війни на території України — зможуть працевлаштуватися. Рішення торкнеться близько 13 тисяч українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Haaretz

Рішення стосуватиметься українців, які сьогодні перебувають в Ізраїлі, у яких яких закінчився термін дії туристичних віз.

Водночас громадянам, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення росії, МВС продовжило посвідку на проживання до кінця липня.

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