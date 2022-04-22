Італія виділяє Україні 200 млн євро — Finance.ua
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Італія виділяє Україні 200 млн євро

Вчора 17:22Казна та Політика
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Італія виділяє Україні 200 млн євроІталія виділяє Україні 200 млн євро
Італія виділить Україні ще 200 млн євро фінансової допомоги.
Про це заявив міністр фінансів Італії Даніеле Франко, повідомляє італійське видання Il Sole 24 Ore.
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«Я не думаю, що ми повинні встановлювати межу для підтримки України. Наше зобов’язання — продовжувати підтримувати уряд України», — наголосив Франко.
Однак, як підкреслює посадовець, поки нема конткретного плану для реконструкції України, аналог плану Маршалла ще не створений.
Раніше Україна вже отримала 110 млн євро грантової допомоги від Італії наприкінці лютого.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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