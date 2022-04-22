Україна отримає 88,5 млн євро від Світового банку — Finance.ua

Україна отримає 88,5 млн євро від Світового банку

Вчора 11:19 — Казна та Політика

Україна отримає 88,5 млн євро від Світового банку

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав зі Світовим банком угоду про надання Україні гранту в розмірі 88,5 млн євро з Цільового фонду на політику розвитку у сфері економічного відновлення.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що бесіда з президентом групи Світового банку Девідом Малпассом про фінансову підтримку України пройшла продуктивно.

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«Обговорили участь банку в оцінці збитку, нанесеного російською агресією, у підготовці плану відновлення нашої держави і залученні коштів», — заявив Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що Україна — відповідальна держава, у якої є стабільна макроекономічна ситуація. Крім того, країна продовжує виконувати свої фінансові зобов’язання.

Однак агресія росії щодня обходиться дуже дорого, тому Україна потребує фінансової допомоги, щоб підтримувати людей, які постраждали від війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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