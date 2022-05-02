ІТ-армія атакувала більше 190 ресурсів рф за тиждень — Finance.ua

ІТ-армія атакувала більше 190 ресурсів рф за тиждень

Вчора 14:34 — Кримінал

Як повідомляє Мінцифра, ІТ-армія атакувала понад 190 російських онлайн-ресурсів за тиждень. Серед них системи електронної звітності, тендерні майданчики, «Сєвєрсталь».

Минулого тижня атаки на ресурси 1С та інші системи були настільки вдалими, що їх продовжили й на цьому.

Було також паралізовано роботу десятків майданчиків, що призвело до зриву торгів. Через масивну атаку російській компанії «Сєвєрсталь» довелося заховати свої ресурси від світу по геоблоку.

Росіяни задіяли максимально можливу потужність кібератак по Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.