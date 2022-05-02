Росіяни задіяли максимально можливу потужність кібератак по Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Росіяни задіяли максимально можливу потужність кібератак по Україні

Вчора 10:47Кримінал
232
Україна все ще відчуває сильний тиск у кіберпросторі з боку російських хакерів. Проте, ймовірно, їхній потенціал уже досягнув свого максимуму. Вони вже продемонстрували всі доступні інструменти та технології. Про це йдеться в повідомленні Держспецзв’язку
Завдяки санкціям російські хакери не зможуть розвиватись так, як вони розвивались раніше.
«Наше спільне завдання — не допустити посилення російських кібертерористів. Щоб досягти цього, потрібна співпраця між державами та державними органами, підвищення обізнаності бізнесу та громадян про загрози, обмеження ресурсів і технологій, доступних терористичній державі. Тільки завдяки санкціям можна забезпечити безпеку — наскільки це можливо в кіберпросторі — для всіх розвинених демократій», — зазначив заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.
Втім, російські хакери все ще — серйозна загроза для всього світу. Не варто їх недооцінювати, але й не варто переоцінювати. Вони мають високу кваліфікацію та мотивацію для атак не тільки на Україну, а й на інші демократичні країни. Проте, на щастя, вони зіштовхнулись із певними обмеженнями ресурсів — матеріальними та технологічними.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.