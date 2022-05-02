Росіяни задіяли максимально можливу потужність кібератак по Україні — Finance.ua

Росіяни задіяли максимально можливу потужність кібератак по Україні

Вчора 10:47 — Кримінал

Україна все ще відчуває сильний тиск у кіберпросторі з боку російських хакерів. Проте, ймовірно, їхній потенціал уже досягнув свого максимуму. Вони вже продемонстрували всі доступні інструменти та технології. Про це йдеться в повідомленні Держспецзв’язку

Завдяки санкціям російські хакери не зможуть розвиватись так, як вони розвивались раніше.

«Наше спільне завдання — не допустити посилення російських кібертерористів. Щоб досягти цього, потрібна співпраця між державами та державними органами, підвищення обізнаності бізнесу та громадян про загрози, обмеження ресурсів і технологій, доступних терористичній державі. Тільки завдяки санкціям можна забезпечити безпеку — наскільки це можливо в кіберпросторі — для всіх розвинених демократій», — зазначив заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

Втім, російські хакери все ще — серйозна загроза для всього світу. Не варто їх недооцінювати, але й не варто переоцінювати. Вони мають високу кваліфікацію та мотивацію для атак не тільки на Україну, а й на інші демократичні країни. Проте, на щастя, вони зіштовхнулись із певними обмеженнями ресурсів — матеріальними та технологічними.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.