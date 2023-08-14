Інтерес бізнесу та населення до гривневих кредитів зріс у липні - Гетманцев — Finance.ua

Інтерес бізнесу та населення до гривневих кредитів зріс у липні - Гетманцев Сьогодні 12:40 — Кредит&Депозит

Інтерес бізнесу та населення до гривневих кредитів зріс у липні - Гетманцев

У липні гривневі кредити, надані корпоративному сектору, зросли на 1,5 млрд грн, до 496,8 млрд грн.

Про це повідомляє народний депутат, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев із посиланням на дані НБУ.

Збільшення фіксується другий місяць поспіль, до цього кредити бізнесу скорочувались із травня минулого року.

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У липні гривневі кредити бізнесу зростали другий місяць поспіль, кредити населенню показали сумарний приріст з початку року. За останні два місяці кредитування бізнесу у нацвалюті збільшилось на 3,4 млрд грн.

Додатковий імпульс кредитуванню надають зниження процентних ставок НБУ, гальмування визнання непрацюючих кредитів банками та збереження високої прибутковості банківською системою. Основним каналом видачі нових кредитів залишається державна програма «5−7-9», за якою з початку війни видано кредитів бізнесу на 131,7 млрд грн.

Гривневе кредитування населення у липні збільшилось на 1,7 млрд. грн, а за 7 місяців з початку року портфель гривневих кредитів населенню зріс на 0,5 млрд грн.

За словами Гетманцева, стимулом для збільшення кредитування населення має стати розширення державної програми «єОселя» (іпотека під 7%, яка субсидується державою). У липні за програмою «єОселя» видано найбільшу кількість кредитів із початку роботи — 571 на 843 млн грн, що складає половину усіх кредитів населенню, виданих за цей місяць.

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