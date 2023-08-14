Інтерес бізнесу та населення до гривневих кредитів зріс у липні - Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інтерес бізнесу та населення до гривневих кредитів зріс у липні - Гетманцев

Кредит&Депозит
45
Інтерес бізнесу та населення до гривневих кредитів зріс у липні - Гетманцев
Інтерес бізнесу та населення до гривневих кредитів зріс у липні - Гетманцев
У липні гривневі кредити, надані корпоративному сектору, зросли на 1,5 млрд грн, до 496,8 млрд грн.
Про це повідомляє народний депутат, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев із посиланням на дані НБУ.
Збільшення фіксується другий місяць поспіль, до цього кредити бізнесу скорочувались із травня минулого року.
Читайте також
У липні гривневі кредити бізнесу зростали другий місяць поспіль, кредити населенню показали сумарний приріст з початку року. За останні два місяці кредитування бізнесу у нацвалюті збільшилось на 3,4 млрд грн.
Додатковий імпульс кредитуванню надають зниження процентних ставок НБУ, гальмування визнання непрацюючих кредитів банками та збереження високої прибутковості банківською системою. Основним каналом видачі нових кредитів залишається державна програма «5−7-9», за якою з початку війни видано кредитів бізнесу на 131,7 млрд грн.
Читайте також
Гривневе кредитування населення у липні збільшилось на 1,7 млрд. грн, а за 7 місяців з початку року портфель гривневих кредитів населенню зріс на 0,5 млрд грн.
За словами Гетманцева, стимулом для збільшення кредитування населення має стати розширення державної програми «єОселя» (іпотека під 7%, яка субсидується державою). У липні за програмою «єОселя» видано найбільшу кількість кредитів із початку роботи — 571 на 843 млн грн, що складає половину усіх кредитів населенню, виданих за цей місяць.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Порівняти і підібрати кредит можна тут 👛

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.