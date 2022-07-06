Intel почала постачання чіпа для майнінгу Bitcoin — Finance.ua

Intel почала постачання чіпа для майнінгу Bitcoin
У компанії Intel оголосили про початок постачання ASIC-чіпа для майнінгу Bitcoin обраним клієнтам.
Старший віце-президент підрозділу Intel з архітектури, графіки та програмного забезпечення Раджа Кодурі написав у Twitter:
«Команда Intel AXG Custom Compute тепер постачає ASIC Blockscale! Перший продукт завжди незабутній, вітаю команду. Радий бачити, як Argo Blockchain, GRIID Infrastructure та HIVE Blockchain імпровізують з Blockscale та нашим відкритим дизайном».
У лютому компанія представила перший спеціалізований чіп для майнінгу цифрового золота Bonanza Mine. Характеристики ASIC виявилися значно нижчими від флагманів ринку.
Вже у квітні Intel анонсувала друге покоління чіпа для видобутку Bitcoin Blockscale. Журналісти виявили інформацію, що підтверджує, що ASIC виробника перевершує конкурентів ефективності приблизно на 15%.
Серед перших замовників Blockscale у компанії назвали HIVE Blockchain Technologies, Argo Blockchain, GRIID Infrastructure та Block Джека Дорсі. Остання фірма не фігурує у твіті Кодурі про початок постачання.
Майнінгова фірма уклала з чіпмейкером угоду про купівлю обладнання для видобутку Bitcoin у березні. Передбачалося, що постачання розпочнеться у другій половині року. У червні HIVE продала приблизно 10 000 ETH для фінансування стратегічних взаємин з Intel.
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В Argo Blockchain висловили подяку виробнику чіпів та Кодурі особисто.
«Ми дуже раді впроваджувати інновації з цими новими ASIC-чіпами до наших кастомних імерсійних установок для майнінгу. Ми дякуємо ePIC Blockchain Technologies за те, що приєдналися до нас цим шляхом», — зазначили в компанії.
У травні Argo Blockchain уклала з ePIC Blockchain угоду про купівлю 6600 Bitcoin-майнерів на базі Blockscale. Контракт передбачає можливість додатково замовити ще до 23 400 установок.
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