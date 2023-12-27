Індекс еспресо: де в Україні найдешевша та найдорожча філіжанка кави — Finance.ua

Індекс еспресо: де в Україні найдешевша та найдорожча філіжанка кави Сьогодні 15:16 — Особисті фінанси

Індекс еспресо: де в Україні найдешевша та найдорожча філіжанка кави

Філіжанка еспресо в середньому по Україні коштує 30 гривень. Еспресо — основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.

Про це повідомляє компанія Опендатабот, посилаючись на дослідження Індексу еспресо від Poster POS.

Індекс еспресо в Україні за останні роки зріс удвічі: з 15 грн у 2017 році до 30 грн наприкінці 2023-го.

Варто зазначити, що під час повномасштабного вторгнення відбувся різкий скачок ціни. Так, середня вартість еспресо в країні зросла з 20 грн до 28 грн лише протягом 2022 року.

Інфографіка: Опендатабот

Середня вартість по Україні

Найдорожче філіжанка кави коштує на Одещині (36 грн), Донеччині (35 грн) та Харківщині (32 грн).

Найнижчі ціни на базовий кавовий напій в Україні на Хмельниччині (21 грн), Сумщині (23 грн), Житомирщині та Вінниччині — по 24 грн відповідно.

Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

Індекс еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу;

він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях;

такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

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