Індекс еспресо: де в Україні найдешевша та найдорожча філіжанка кави — Finance.ua

Індекс еспресо: де в Україні найдешевша та найдорожча філіжанка кави
Філіжанка еспресо в середньому по Україні коштує 30 гривень. Еспресо — основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.
Про це повідомляє компанія Опендатабот, посилаючись на дослідження Індексу еспресо від Poster POS.
Індекс еспресо в Україні за останні роки зріс удвічі: з 15 грн у 2017 році до 30 грн наприкінці 2023-го.
Варто зазначити, що під час повномасштабного вторгнення відбувся різкий скачок ціни. Так, середня вартість еспресо в країні зросла з 20 грн до 28 грн лише протягом 2022 року.
Середня вартість по Україні
Найдорожче філіжанка кави коштує на Одещині (36 грн), Донеччині (35 грн) та Харківщині (32 грн).
Найнижчі ціни на базовий кавовий напій в Україні на Хмельниччині (21 грн), Сумщині (23 грн), Житомирщині та Вінниччині — по 24 грн відповідно.
Довідка Finance.ua:
- Індекс еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу;
- він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях;
- такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.
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