Ілон Маск анонсував до 100 запусків ракет SpaceX за рік — Finance.ua
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Ілон Маск анонсував до 100 запусків ракет SpaceX за рік

Технології&Авто
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Ілон Маск анонсував до 100 запусків ракет SpaceX за рік
Ілон Маск анонсував до 100 запусків ракет SpaceX за рік
Американська компанія SpaceX має намір здійснити 100 запусків своїх космічних апаратів на навколоземну орбіту у 2023 році.
Про це повідомив її голова та засновник Ілон Маск.
«Ми маємо намір провести аж до 100 запусків наступного року», — написав він у Twitter, відповідаючи на запитання журналіста видання Ars Technica Еріка Бергера.
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У поточному році SpaceX сподівається здійснити до 60 запусків своїх ракет Falcon 9 на орбіту. Наразі компанія здійснила 39, цим вона запускала ракету в середньому кожні 6,2 дні. Для досягнення мети у 100 запусків ракета має запускатися кожні 3,65 дні.
При цьому за весь 2021 рік було здійснено 31 запуск Falcon 9.
Нагадаємо, у серпні SpaceX провела успішні випробування прискорювача для ракети Starship через місяць після того, як попередня спроба закінчилася вибухом.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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