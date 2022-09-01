Ілон Маск анонсував до 100 запусків ракет SpaceX за рік — Finance.ua

Ілон Маск анонсував до 100 запусків ракет SpaceX за рік Вчора 22:04 — Технології&Авто

Ілон Маск анонсував до 100 запусків ракет SpaceX за рік

Американська компанія SpaceX має намір здійснити 100 запусків своїх космічних апаратів на навколоземну орбіту у 2023 році.

Про це повідомив її голова та засновник Ілон Маск.

«Ми маємо намір провести аж до 100 запусків наступного року», — написав він у Twitter , відповідаючи на запитання журналіста видання Ars Technica Еріка Бергера.

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У поточному році SpaceX сподівається здійснити до 60 запусків своїх ракет Falcon 9 на орбіту. Наразі компанія здійснила 39, цим вона запускала ракету в середньому кожні 6,2 дні. Для досягнення мети у 100 запусків ракета має запускатися кожні 3,65 дні.

При цьому за весь 2021 рік було здійснено 31 запуск Falcon 9.

Нагадаємо, у серпні SpaceX провела успішні випробування прискорювача для ракети Starship через місяць після того, як попередня спроба закінчилася вибухом.

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