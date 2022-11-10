Хто з генератором – той на коні: як відключення світла впливають на виручку закладів - дослідження (інфографіка) — Finance.ua

Хто з генератором – той на коні: як відключення світла впливають на виручку закладів - дослідження (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

10 жовтня, у перший день масованих обстрілів інфраструктури, виручка закладів України впала на 22% у порівнянні із тим же днем попереднього тижня. У Києві цей показник сягнув −27%.

Про це йдеться в дослідженні Poster.

В середині та наприкінці жовтня показники так і не відновилися: 17-23 жовтня виручка закладів України була на 19% менша за виручку 3-9 жовтня. У Києві — на 23%.

На початку листопада ситуація покращала. Так, виручка закладів Києва зросла на 6% у порівнянні із початком жовтня, Дніпра — на 5%, Львова — на 15%, Одеси на 30%. В цілому по країні зріст виручки на початку листопада на 7%.

Хто з генератором — той на коні

Ресторатори кажуть, що робота зараз нагадує гру в рулетку. Виручка дуже залежить від кількості повітряних тривог, наявності світла та води, а також генераторів. Але й останні не завжди панацея.

У київській кав’ярні First Point попри придбаний генератор просадка виручки на початку листопада склала близько 20% у порівнянні із жовтнем.

Думки експертів

Юрій Бездітний, співвласник кав’ярні First Point, Київ:

"Жовтень ми витягли на показники вересня, хоча працювали ще без генератора. Потім купили генератор, убезпечили себе від відключень, налагодили стабільний інтернет, стали частіше працювати, але відчутно, що гості трошки роз’їхались.

Найпоширеніший запит зараз в дірект, чи є в кав’ярнях світло. Тепер постійно транслюємо, що є. Але ввечері хочемо продумати якесь світло в вітринах на батарейках чи акумуляторах, щоб гості нас бачили і заходили".

Але швидко перемикнутися на генератори можуть не всі. Для деяких енергомістких концепцій — це складна задача.

Володимир Гнатюк, СЕО мережі 1708 pizza di Napoli:

"В ресторанах, де ключовим продуктом є піца, дуже складно перемикнутися на альтернативні джерела живлення, оскільки лише піч для піци споживає в піку 16 кВт.

Зазвичай сезонне падіння в нашій мережі становить 10-15%, але зараз спостерігаємо значне падіння реалізації. На початку листопада порівняно з початком жовтня виручка зменшилась на 40%. Найгірша динаміка — в столиці. Більшість київських закладів знаходяться в ТРЦ, а вони особливо чутливі до повітряних тривог та відключень електроенергії".

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Сашко Боїм, співзасновник закладів «Мрія», «Боїм», «Довгі Бурхливі Оплески», Львів:

"Ми як нововідкритий заклад як раз на середину жовтня мали зростальний графік, але аварія нас підкосила. Ми втратили два робочі дні і довелося заново набирати темп. Хоча ті, хто адаптувався 10 і 11 жовтня і зміг готувати їжу на альтернативній енергії, то гарно продалися. Я бачив людей, які у той період несамовито шукали по центру можливості випити кави і поїсти.

Відновити ріст вдалося лише наприкінці місяця. Але нам ще допоки щастило і нас не зачіпали віялові відключення".

Фелікс Безрук, співзасновник White Coffeebar та обсмажки «Фунт кави», Дніпро:

«На щастя, нас в Дніпрі відключення не часто торкаються. 10 жовтня, коли були обстріли, ми раніше зачинилися, бо дуже боялися співробітники. Звісно, в нас впали каси. Але до кінця тижня ми вирівнялися. І за результатом місяця було все добре: каса була більше, ніж у вересні».

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Павло Гук, засновник винного бару Pure & Naive, Київ:

«У нас не зникала електроенергія взагалі, тому зміни, які відбувались, можна описати лише в позитивну сторону. Проте, враховуючи небезпечні понеділки і спад, незначний підйом в продажах просто вирівняв наші плани і ми йдемо близько 100%».

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