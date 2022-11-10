В Укренерго назвали деталі відключень на 10 листопада — Finance.ua

В Укренерго назвали деталі відключень на 10 листопада Сьогодні 10:15 — Енергетика

10 листопада по всій Україні будуть застосовані планові відключення.

Про це повідомили в «Укренерго».

Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Режим планових відключень буде діяти:

З 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).Нагадуємо, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.

Просять не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.