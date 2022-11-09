Українців попередили про нові відключення: де та коли не буде світла — Finance.ua

Українців попередили про нові відключення: де та коли не буде світла
У середу, 9 листопада, в Україні діють графіки погодинних планових відключень електроенергії, аварійних відключень на сьогодні не заплановано.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».
Найбільше відключень заплановано у таких регіонах:
- Київ та Київська область,
- Чернігівська,
- Черкаська,
- Житомирська,
- Сумська,
- Харківська,
- Полтавська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська області.
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Абонентів попередили, що відключення розпочнуться з 6 години ранку. Саме з цієї години в Україні фіксують пікові навантаження, які тривають до 11:00. В цей час населення просять ощадливо споживати електроенергію. Крім того українців закликають почергово користуватися протягом дня потужними електроприладами.
«Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами», — наголосили в «Укренерго».
Де можна подивитися графік стабілізаційних відключень
Подивитися графік відключення електроенергії у вашому місті можна на сайті компанії, що обслуговує ваш регіон:
- Київ — https://www.dtek-kem.com.ua/ua
- Харків — https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одеса — https://www.dtek-oem.com.ua/ua
- Львів — https://loe.lviv.ua/
- Херсон — https://ksoe.com.ua/
- Вінниця — https://voe.com.ua/
- Дніпро — https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
- Запоріжжя — https://www.zoe.com.ua/
- Чернігів — https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород — https://zakarpat.energy/
- Полтава — https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницький — https://hoe.com.ua/
- Луцьк — https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернопіль — https://www.toe.com.ua/
- Кропивницький — https://kiroe.com.ua/
- Житомир — https://www.ztoe.com.ua/
- Суми — https://www.soe.com.ua/
- Черкаси — http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Миколаїв — https://www.energy.mk.ua/
- Чернівці — http://oblenergo.cv.ua/
- Рівне — https://www.roe.vsei.ua/
- Івано-Франківськ — https://www.oe.if.ua/uk
Нагадаємо, після масованих ударів рф по критичній інфраструктурі України в центральних та північних регіонах щодня відбуваються відключення електроенергії. Подекуди світло у користувачів є лише по декілька годин на добу.
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