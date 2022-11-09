Українців попередили про нові відключення: де та коли не буде світла — Finance.ua

Українців попередили про нові відключення: де та коли не буде світла Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Українців попередили про нові відключення: де та коли не буде світла

У середу, 9 листопада, в Україні діють графіки погодинних планових відключень електроенергії, аварійних відключень на сьогодні не заплановано.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».

Найбільше відключень заплановано у таких регіонах:

Київ та Київська область,

Чернігівська,

Черкаська,

Житомирська,

Сумська,

Харківська,

Полтавська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Кіровоградська області.

Абонентів попередили, що відключення розпочнуться з 6 години ранку. Саме з цієї години в Україні фіксують пікові навантаження, які тривають до 11:00. В цей час населення просять ощадливо споживати електроенергію. Крім того українців закликають почергово користуватися протягом дня потужними електроприладами.

«Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами», — наголосили в «Укренерго».

Де можна подивитися графік стабілізаційних відключень

Подивитися графік відключення електроенергії у вашому місті можна на сайті компанії, що обслуговує ваш регіон:

Нагадаємо, після масованих ударів рф по критичній інфраструктурі України в центральних та північних регіонах щодня відбуваються відключення електроенергії. Подекуди світло у користувачів є лише по декілька годин на добу.

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