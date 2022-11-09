Українців попередили про нові відключення: де та коли не буде світла — Finance.ua

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Українців попередили про нові відключення: де та коли не буде світла

Особисті фінанси
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Українців попередили про нові відключення: де та коли не буде світла
Українців попередили про нові відключення: де та коли не буде світла
У середу, 9 листопада, в Україні діють графіки погодинних планових відключень електроенергії, аварійних відключень на сьогодні не заплановано.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».
Найбільше відключень заплановано у таких регіонах:
  • Київ та Київська область,
  • Чернігівська,
  • Черкаська,
  • Житомирська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Полтавська,
  • Запорізька,
  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська області.

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Абонентів попередили, що відключення розпочнуться з 6 години ранку. Саме з цієї години в Україні фіксують пікові навантаження, які тривають до 11:00. В цей час населення просять ощадливо споживати електроенергію. Крім того українців закликають почергово користуватися протягом дня потужними електроприладами.
«Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами», — наголосили в «Укренерго».

Де можна подивитися графік стабілізаційних відключень

Подивитися графік відключення електроенергії у вашому місті можна на сайті компанії, що обслуговує ваш регіон:
Нагадаємо, після масованих ударів рф по критичній інфраструктурі України в центральних та північних регіонах щодня відбуваються відключення електроенергії. Подекуди світло у користувачів є лише по декілька годин на добу.
За матеріалами:
Finance.ua
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