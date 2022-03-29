Хто продовжує купувати російську нафту: список компаній — Finance.ua

Хто продовжує купувати російську нафту: список компаній

Вчора 21:01 — Особисті фінанси

Агентство Reuters опублікувало перелік основних покупців російської нафти, а також список компаній, які відмовилися від неї через повномасштабне вторгнення в Україну.

Австралія, Великобританія, Канада та США запровадили прямі заборони на покупку російської нафти. Європейський Союз не пішов на аналогічний крок через позицію Німеччини та Угорщини, а Індія та Китай продовжують купувати російську нафту, пише Reuters

Агентство зазначає, що багато покупців у Європі добровільно відмовилися від російської нафти, щоб уникнути репутаційних збитків або можливих юридичних проблем. Інші, такі як трейдери Trafigura і Vitol, продовжують купувати російську нафту за довгостроковими контрактами. Проте обидва повідомили Reuters, що не укладали жодних нових угод після початку вторгнення росії в Україну 24 лютого.

Перелік основних покупців російської нафти:

Neftochim Burgas

Бургаський нафтохімічний комбінат у Болгарії, що належить російській компанії Лукойл, продовжує переробляти російську нафту. Частка російської нафти загальному обсязі нафти, яку переробляє комбінат, становить 60%.

MiRo

На російську нафту, як і раніше, припадає близько 14% споживання найбільшого НПЗ Німеччини MiRo, 24% якого належить російській Роснефти.

PCK Schwedt

Німецький НПЗ, що на 54% належить Роснефти, отримує сиру нафту через трубопровід Дружба.

PT Pertamina

Індонезійська державна енергетична компанія PT Pertamina розглядає можливість купівлі сирої нафти у росії. Вона шукає постачальників нафти для нещодавно модернізованого нафтопереробного заводу.

Leuna

Нафтопереробний завод Leuna у східній Німеччині, який не має виходу до моря, також отримує російську нафту трубопроводом Дружба. Контрольний пакет акцій заводу належить TotalEnergies.

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Hellenic Petroleum

На російську нафту припадає 15% споживання найбільшого нафтопереробного заводу Греції. У березні місяці компанія забезпечила додаткові поставки із Саудівської Аравії.

ISAB

Найбільший нафтопереробний завод Італії, що належить підконтрольній Лукойлу швейцарській компанії Litasco SA, переробляє російську та неросійську нафту.

MOL

Угорська нафтова група, яка керує трьома нафтопереробними заводами в Хорватії, Угорщині та Словаччині, продовжує отримувати нафту трубопроводом Дружба. Угорщина виступає проти санкцій щодо російських нафти та газу.

Zeeland Refinery

Голландський нафтопереробний завод, який на 45% належить Лукойлу, відмовився коментувати, чи використовує він російську сиру нафту.

Rotterdam refinery

У Exxon Mobil відмовилися коментувати, чи нафтопереробний завод у Роттердамі використовує російську нафту.

Hindustan Petroleum

Джерела Reuters повідомили минулого тижня, що індійський державний нафтопереробний завод закупив 2 мільйони барелів російської нафти Urals з відвантаженням у травні.

Indian Oil Corporation

Найбільший нафтопереробний завод Індії 23 березня закупив у Vitol 3 млн барелів нафти Urals з постачанням у травні, повідомили джерела агентства. Це друга покупка нафти Urals індійським НПЗ з початку російського вторгнення в Україну.

Nayara Energy

Індійський приватний нафтопереробний завод, який частково належить російській Роснефти, купив російську нафту після річної перерви. Завод купив близько 1,8 млн барелів нафти марки Urals у трейдера Trafigura.

Перелік компаній, які перестали купувати російську нафту:

BP

Британський нафтовий гігант, який відмовляється від своєї частки в Роснефти, не укладатиме нових угод з російськими підприємствами на відвантаження в російських портах, за винятком випадків, «необхідних для забезпечення безпеки поставок».

ENEOS

Найбільший нафтопереробний завод Японії припинив закупівлю сирої нафти у рф. Деякі вантажі в рамках попередніх угод прибуватимуть до Японії приблизно до квітня.

Eni

Енергетична група, що на 30,3% належить уряду Італії, призупиняє закупівлі російської нафти.

російська нафта не використовуватиметься на німецькому НПЗ Bayernoil, у якому Eni та Роснефть мають частки.

Equinor

Державна енергетична компанія Норвегії припинила торгівлю російською нафтою та згортає свою діяльність у країні.

Galp

Португальська нафтогазова компанія призупинила нові закупівлі нафтопродуктів з рф або у російських компаній.

Neste

Фінський нафтопереробний завод має контракти з росією на постачання нафти до кінця року, але нових договорів на поставку не укладає.

PKN Orlen

Найбільший у Польщі нафтопереробний завод не купував нафту сорту Urals на спотовому ринку з початку війни рф проти України, заявила компанія у п’ятницю. Він купив кілька партій нафти в Норвегії.

Проте компанія, яка керує нафтопереробними заводами у Литві, Польщі та Чехії, купує нафту відповідно до раніше підписаних довгострокових контрактів з російськими Роснефтью та Татнефтью.

Preem

Найбільший нафтопереробний завод Швеції, що належить саудівському мільярдеру Мохаммеду Хусейну аль-Амуді, «припинив» нові замовлення російської нафти, на яку припадало близько 7% його закупівель, замінивши їх нафтою з Північного моря.

Repsol

Іспанська компанія припинила купувати російську нафту на спотовому ринку.

Shell

Найбільший у світі нафтотрейдер перестане купувати російську нафту і поступово згорне свою участь у всіх російських вуглеводневих проектах.

TotalEnergies

Французький нафтовий гігант не підписуватиме нових контрактів і обіцяє припинити закупівлю російської нафти та нафтопродуктів до кінця цього року.

VARO Energy

Швейцарський нафтопереробний завод, якому належить 51,4% німецького НПЗ Bayernoil, заявив, що не планує укладати нові угоди щодо купівлі російської нафти.

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