Хто найбільше допомагає Україні: опубліковані нові дані — Finance.ua

Хто найбільше допомагає Україні: опубліковані нові дані Вчора 21:01 — Казна та Політика

Хто найбільше допомагає Україні: опубліковані нові дані

Інститут світової економіки Кільського університету (Німеччина) опублікував нові оцінки масштабів військової допомоги, яку країни світу надають Україні.

За даними німецьких експертів на 1 липня, головним військовим донором України залишаються США, які надали вже 25,45 млрд доларів.

На другому місці — Великобританія, яка виділила допомогу на 4,11 млрд доларів.

На третьому місці — Польща (1,83 млрд доларів), а на четвертому — Німеччина (1,22 млрд доларів).

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При цьому за часткою допомоги Україні у валовому внутрішньому продукті перше місце займає Естонія — вона надала Києву підтримку на суму, що становить 0,8% ВВП країни. На другому місці — Латвія (приблизно та ж частка у ВВП), а на третьому — Польща (0,5% ВВП), на четвертому — Литва (0,3% ВВП).

Дані Кільського університету не враховують допомогу, яку країни світу вже пообіцяли виділити Україні, але поки цього не зробили. Тому вони можуть не давати повної картини підтримки, яку насправді отримують Збройні сили України.

Експерти Інституту світової економіки також оцінили загальний рівень нової допомоги, яку країни світу пообіцяли виділити в липні, в тому числі фінансову і гуманітарну підтримку країни.

«Донорські держави не ініціювали практично ніякої нової допомоги, але відправили частину з уже обіцяного раніше, в тому числі озброєння», — пише аналітичний центр.

Довідка Finance.ua:

Євросоюз має намір до вересня узгодити для України новий пакет фінансової допомоги. Він складе близько 8 млрд євро;

за оперативними даними, в липні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 169,6 млрд гривень. Також у липні до бюджету надійшло 80,4 млрд гривень міжнародної допомоги (грантів).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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