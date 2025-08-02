Хто має право на 13-ту пенсію в Україні: що це та як отримати — Finance.ua

Хто має право на 13-ту пенсію в Україні: що це та як отримати Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Хто має право на 13-ту пенсію в Україні: що це та як отримати

Як повідомляє Пенсійни фонд України, родичі померлого пенсіонера можуть отримати невиплачену пенсію, звернувшись до ПФУ протягом 6 місяців від дня відкриття спадщини.

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Хто може отримати

Пенсію, яка належала пенсіонеру, але не була виплачена, можуть отримати члени його родини, які проживали з ним на день смерті. До них відносяться і непрацюючі родичі, які перебували на утриманні померлого.

Подати заяву на недоотримані виплати за померлого пенсіонера можна:

безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України.

дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Куди звертатися

Звернутися за виплатою 13-ї пенсії родичі померлого мають протягом 6 місяців від дня, коли буде відкрита спадщина.

Непрацездатним членам сім’ї померлого пенсіонера необхідно також подати документи, які засвідчують, що вони перебували на його утриманні.

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, то до документів додається свідоцтво про право на спадщину. Якщо на кошти претендує декілька членів родини, між ними сума розподіляється в різних частинах.

Пенсіонер повинен повідомляти про працевлаштування чи звільнення з роботи, адже право на пенсійні виплати та визначення їхнього розміру в окремих випадках залежить від того, чи працює пенсіонер, чи ні.

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