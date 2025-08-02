Хто має право на 13-ту пенсію в Україні: що це та як отримати — Finance.ua
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Хто має право на 13-ту пенсію в Україні: що це та як отримати

Особисті фінанси
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Хто має право на 13-ту пенсію в Україні: що це та як отримати
Хто має право на 13-ту пенсію в Україні: що це та як отримати
Як повідомляє Пенсійни фонд України, родичі померлого пенсіонера можуть отримати невиплачену пенсію, звернувшись до ПФУ протягом 6 місяців від дня відкриття спадщини.
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Хто може отримати

Пенсію, яка належала пенсіонеру, але не була виплачена, можуть отримати члени його родини, які проживали з ним на день смерті. До них відносяться і непрацюючі родичі, які перебували на утриманні померлого.
Подати заяву на недоотримані виплати за померлого пенсіонера можна:
  • безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України.
  • дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Куди звертатися

Звернутися за виплатою 13-ї пенсії родичі померлого мають протягом 6 місяців від дня, коли буде відкрита спадщина.
Непрацездатним членам сім’ї померлого пенсіонера необхідно також подати документи, які засвідчують, що вони перебували на його утриманні.
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Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, то до документів додається свідоцтво про право на спадщину. Якщо на кошти претендує декілька членів родини, між ними сума розподіляється в різних частинах.
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Пенсіонер повинен повідомляти про працевлаштування чи звільнення з роботи, адже право на пенсійні виплати та визначення їхнього розміру в окремих випадках залежить від того, чи працює пенсіонер, чи ні.
За матеріалами:
Finance.ua
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