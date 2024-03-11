Грошей на експлуатацію доріг може не вистачити навіть на пів року, — Кубраков — Finance.ua
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Грошей на експлуатацію доріг може не вистачити навіть на пів року, — Кубраков

Казна та Політика
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Грошей на експлуатацію доріг може не вистачити навіть на пів року, — Кубраков
Грошей на експлуатацію доріг може не вистачити навіть на пів року, — Кубраков
У Мінвідновлення є кошти на частину року тільки на експлуатацію доріг. Наявних ресурсів може не вистачити навіть на першу половину року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
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За словами міністра, стан доріг у деяких регіонах, які не були відремонтовані до 2021 року, незадовільний, вони буквально «сипляться». Втім, попри нестачу коштів у державному бюджеті, Мінвідновлення працює з ЄБРР, з Європейським інвестиційним банком та з Світовим банком, щоб залучити нові кредити та тримати хоча б основну міжнародну мережу в нормальному стані.
Кубраков відзначив, що проекти за кошти міжнародних донорів будуть стосуватися переважно доріг, які ведуть до кордонів та до пунктів пропуску. Тоді як з дорогами, які ведуть до лінії фронту, міжнародні банки працювати не будуть.
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«Для фронтових доріг залишається тільки держбюджет», — пояснив міністр.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Польщі побудувати на умовах концесії автобан, який сполучатиме Краковець та Рівне.
У 2024 році надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, буде спрямовано до загального фонду держбюджету з метою зміцнення армії та посилення оборони держави. Це закріплено змінами до Бюджетного кодексу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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