Готель «Колос» у Києві та СТО в Житомирі пішли з молотка за 43,1 млн грн — Finance.ua

Готель «Колос» у Києві та СТО в Житомирі пішли з молотка за 43,1 млн грн
Відбувся аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд». За лот змагалися 10 учасників, за час аукціону ціна лоту зросла приблизно уп’ятеро — до 43,1 млн грн.
Про це Mind стало відомо з даних на сайті «Prozorro.Продажі».
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є консультування з питань комерційної діяльності й керування. Станом на 30 вересня 2023 року прострочена кредиторська заборгованість відсутня, розмір поточної кредиторської заборгованості становить 8 001,1 тис. грн.
До складу ДП входять 14 будівель та споруд і готель «Колос». Серед будівель загальною площею 5 428,4 кв. м — станція техобслуговування, склад, кузня, мийка, гараж та інші, всі вони розташовані в Житомирі. Будівля готелю площею 1856,7 кв. м знаходиться у столиці, неподалік станції метро «Героїв Дніпра».
За даними YouControl, основним видом діяльності ТОВ «Український ваговий стандарт» зазначається оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Керівником компанії є Оксана Комарова.
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