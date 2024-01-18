Готель «Колос» у Києві та СТО в Житомирі пішли з молотка за 43,1 млн грн — Finance.ua

Готель «Колос» у Києві та СТО в Житомирі пішли з молотка за 43,1 млн грн Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

Відбувся аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд». За лот змагалися 10 учасників, за час аукціону ціна лоту зросла приблизно уп’ятеро — до 43,1 млн грн.

Про це Mind стало відомо з даних на сайті «Prozorro.Продажі».

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є консультування з питань комерційної діяльності й керування. Станом на 30 вересня 2023 року прострочена кредиторська заборгованість відсутня, розмір поточної кредиторської заборгованості становить 8 001,1 тис. грн.

До складу ДП входять 14 будівель та споруд і готель «Колос». Серед будівель загальною площею 5 428,4 кв. м — станція техобслуговування, склад, кузня, мийка, гараж та інші, всі вони розташовані в Житомирі. Будівля готелю площею 1856,7 кв. м знаходиться у столиці, неподалік станції метро «Героїв Дніпра».

За даними YouControl, основним видом діяльності ТОВ «Український ваговий стандарт» зазначається оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Керівником компанії є Оксана Комарова.

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