Honda інвестує у розвиток технологій електромобілів — Finance.ua

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Honda інвестує у розвиток технологій електромобілів

Фондовий ринок
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Honda інвестує у розвиток технологій електромобілів
Honda інвестує у розвиток технологій електромобілів, Фото: sustainabilitymag.com
Honda Motor Co. планує збільшити інвестиції у технології електромобілів до приблизно 10 трильйонів єн (65 мільярдів доларів США) протягом десяти років.
Про це повідомляє Kyodo.
Honda вкладатиме гроші у розвиток технологій електрокарів до 2030 фінансового року.
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Інвестиції будуть спрямовані на підвищення конкурентоспроможності японського автовиробника, який прагне збільшити частку електромобілів та автомобілів на паливних елементах до 100% від загального обсягу продажів нових автомобілів у 2040 році.
Нагадаємо, японський автовиробник Honda Motor планує побудувати в Канаді три заводи й реалізувати масштабний проєкт зі створення повного циклу виробництва електромобілів із загальним обсягом інвестицій близько $11 мільярдів.
За матеріалами:
Укрінформ
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