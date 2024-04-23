Honda представила недорогий електричний седан (фото) — Finance.ua
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Honda представила недорогий електричний седан (фото)

Технології&Авто
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Honda представила недорогий електричний седан (фото)
Honda представила недорогий електричний седан (фото)
У Китаї відбулася закрита презентація Honda Lingxi L. Доступний електричний седан продемонструють публіці 25 квітня на автошоу в Пекіні. Про це повідомляється на сайті Autohome.
Суббренд Lingxi — спільне творіння Honda та Dongfeng і саме на китайському підприємстві налагодять випуск авто. Відомо, що в лінійці переважатимуть недорогі електромобілі.
Honda представила недорогий електричний седан (фото)
Перший електромобіль Honda Lingxi L — седан D-класу, який стане доступною електричною альтернативою Accord. У його дизайні поєднуються стрімкий силует з аркоподібним дахом та численні грані. Тоненькі фари й ліхтарі з'єднані тоненькими діодними вставками.

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Розміри Honda Lingxi L:
  • довжина — 4830 мм;
  • ширина — 1845 мм;
  • висота — 1503 мм;
  • колісна база — 2731 мм.
Honda представила недорогий електричний седан (фото)
У салоні на передній панелі встановили одразу п’ять дисплеїв. Два з них — закріплені за камерами, які заміняють дзеркала заднього виду, а один екран призначений для пасажира. В мультимедійну систему вбудовано 40 різних застосунків.
Також є проєкція на лобове скло. Оснащення бюджетної моделі включає панорамний дах, камери кругового огляду і бездротову зарядку для смартфона.
Honda представила недорогий електричний седан (фото)
Нова Honda Lingxi L отримала електромотор на 218 сил. Решту характеристик седана та його ціну розкриють пізніше, проте відомо, що він буде недорогим.
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За матеріалами:
Фокус
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