Honda представила недорогий електричний седан (фото) — Finance.ua

Honda представила недорогий електричний седан (фото) 23.04.2024, 01:39 — Технології&Авто

Honda представила недорогий електричний седан (фото)

У Китаї відбулася закрита презентація Honda Lingxi L. Доступний електричний седан продемонструють публіці 25 квітня на автошоу в Пекіні. Про це повідомляється на сайті Autohome.

Суббренд Lingxi — спільне творіння Honda та Dongfeng і саме на китайському підприємстві налагодять випуск авто. Відомо, що в лінійці переважатимуть недорогі електромобілі.

Перший електромобіль Honda Lingxi L — седан D-класу, який стане доступною електричною альтернативою Accord. У його дизайні поєднуються стрімкий силует з аркоподібним дахом та численні грані. Тоненькі фари й ліхтарі з'єднані тоненькими діодними вставками.

Читайте також: Як купити авто зі США

Розміри Honda Lingxi L:

довжина — 4830 мм;

ширина — 1845 мм;

висота — 1503 мм;

колісна база — 2731 мм.

У салоні на передній панелі встановили одразу п’ять дисплеїв. Два з них — закріплені за камерами, які заміняють дзеркала заднього виду, а один екран призначений для пасажира. В мультимедійну систему вбудовано 40 різних застосунків.

Також є проєкція на лобове скло. Оснащення бюджетної моделі включає панорамний дах, камери кругового огляду і бездротову зарядку для смартфона.

Нова Honda Lingxi L отримала електромотор на 218 сил. Решту характеристик седана та його ціну розкриють пізніше, проте відомо, що він буде недорогим.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.