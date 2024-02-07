Головний для імпортерів із росії банк Китаю зупинив розрахунки — Finance.ua

Головний для імпортерів із росії банк Китаю зупинив розрахунки Сьогодні 13:32 — Фондовий ринок

Головний для імпортерів із росії банк Китаю зупинив розрахунки

Китайський банк Chouzhou Commercial повідомив клієнтів про зупинення операцій з росією та білоруссю, незалежно від платіжної системи. Транзакції припинено як у випадку зі SWIFT, так і з російською системою СПФС і китайською CIPS.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на трьох бізнесменів, ділові об'єднання та фінансових консультантів.

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Як пояснило одне з джерел, навіть якщо рух грошей за допомогою національних систем не видно американцям чи європейцям, все це відображено у звітності, яку в банку можуть вимагати західні контрагенти.

Співрозмовники видання уточнили, що менеджери банку повідомили клієнтів про припинення відносин із російськими та білоруськими бізнесменами минулого тижня, що вже призвело до зриву кількох угод.

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Офіційно Китай не приєднувався до санкцій проти росії у відповідь на повномасштабне її вторгнення в Україну. Однак після запровадження обмежень китайські банки скоротили роботу з російськими клієнтами, які перебувають під санкціями. Наприклад, перестали працювати за кордоном картки китайської платіжної системи Union Pay, випущені російськими банками, які потрапили до списків санкцій. Влітку 2023 року російські фінансові організації зіткнулися із забороною проводити перекази, зокрема у юанях, до Європи та США через Bank of China.

Як повідомлялося, в грудні президент США Джо Байден підписав указ, який значно спростив для міністерства фінансів Сполучених Штатів запровадження обмежень щодо банків, які порушують санкції проти росії. Після цього, побоюючись вторинних санкцій, від роботи з російськими банками почали відмовлятися турецькі фінансові організації.

У січні аналогічні проблеми почали з’являтися і з китайськими банками. Зокрема, державні банки Китаю вирішили посилити умови надання послуг російським клієнтам.

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Укрінформ За матеріалами:

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